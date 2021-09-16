【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17349.42點，跌4.58點；總計408家漲、388家跌、141家持平；委買25054781張、委賣17025834張；總成交值920.38億元。

(時報資訊)

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