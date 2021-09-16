在新冠肺炎肆虐下，國內6月餐飲、零售雙創史上最大衰退，全台失業人口也高達50萬人，7、8月狀況更加慘烈。被蔡政府視為經濟特效藥的振興券，在蘇揆拍板下，不僅敲定10月再度大撒幣，甚至免掏1千元就可換券，在人人有獎的前提下，匡列高達1100億元預算，且從去年的三倍券加碼成五倍券，並增千元面額，這個在苦悶疫情下的小確幸，上路進度值得你我密切關心。