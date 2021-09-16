【時報記者任珮云台北報導】金融類股指數今早再創今年新高，站上1636.26點，也是1997年9月亞洲金融風暴以來新高。金融業今年獲利表現相當亮眼，利息收入受降息影響不大，但投資收益普遍都大有所獲，隨著各國利率即將進入緩升階段，有利銀行獲利表現，兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，台灣出口暢旺、帶動放款需求提升，至5月底為止，貸款餘額已超越去年，放款穩步成長、帶動利息收入增加。15家金控上半年獲利逼近3400億元，續創歷史同期新高，各家上半年EPS表現亮眼，甚至超過去年全年，明年股利發放可期。

詹佩玲認為，目前台灣銀行帳面市價比仍在處於金融海嘯時期水準，過去經驗，美國十年期公債與其呈現正相關，隨著市場預估明年美國公債公債殖利率有機會回到2%，將可帶動金融類股評價。在經濟逐漸走出疫情陰霾，各國央行都開始思考收回先前釋出的流動性，也開始考慮升息，一旦啟動升息循環，銀行淨利差將擴大，壽險業也能買到較高殖利率的債券，有利金融股獲利。

今早盤金融股由開發金(2883)、中信金(2891)及華南金(2880)等領漲。

兆豐投信已於9月13日募集兆豐台灣金傳精選股息基金，主要配置在金融、傳產類股中具備領先地位及獲利穩健。除了該檔基金外，台股掛牌的被動型金融股ETF還有元大MSCI金融(0055)，該檔ETF是追蹤MSCI台灣金融指數，主要是從台股上市金融股中篩選市值排名前85%的股票，目前成分股有18檔，規模為6億多元。一般而言，外資要投資台灣的金融股，這份名單上的股票會是它們優先參考標的。目前該ETF持股前5大個股為富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、中租-KY(5871)、兆豐金(2886)等。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意