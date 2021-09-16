法國總統馬克宏今天說，法國軍隊已經擊斃大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in Greater Sahara ISGS）首腦薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）。

在馬利、尼日與布吉納法索地區發生的聖戰士攻擊，大多數是由大撒哈拉伊斯蘭國犯下。

這個時常爆發衝突的「3國邊界」區域，經常被大撒哈拉伊斯蘭國和蓋達（Al-Qaeda）附屬組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」（Group for the Support of Islam and Muslims GSIM）鎖定為目標。

馬克宏（Emmanuel Macron）在推特發文說：「這是我們在沙赫爾沙漠（Sahel Desert）打擊恐怖組織上再度取得一大勝利。」

馬克宏辦公室說，薩赫拉維是伊斯蘭國在西非沙赫爾沙漠組織的首腦，他的團隊曾在2017年一場致命攻擊中鎖定美國軍人襲擊。

馬克宏辦公室又說，去年8月，薩赫拉維親自下令殺害6名法國慈善機構員工和他們的奈及利亞籍司機。

法國軍隊曾根據鎖定聖戰士領導層的戰略，擊斃大撒哈拉伊斯蘭國數名高階成員。

法新社報導，今年6月，在沙赫爾地區駐軍超過8年後，馬克宏宣布減少法國在沙赫爾參與反聖戰士新月形沙丘行動（Operation Barkhane）的部隊人數，以重新聚焦在反恐行動與支持地方部隊上。

馬克宏說：「今晚，全國緬懷所有在沙赫爾地區因為參與藪貓行動（Operation Serval）和新月形沙丘行動而為法國殉職的所有英雄、失去親人的家庭以及所有受傷的人。」

馬克宏在推文中還說：「他們的犧牲不會白費。連同我們的非洲、歐洲與美國夥伴，我們將持續這場抗戰。」

(時報資訊)