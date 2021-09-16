繼今年七月奧地利健康公司Biogena(百健納)向MINI訂購了82輛Cooper SE電動車之後，德勤(Deloitte，全球最大的會計師事務所)也在今年訂購了140輛全新MINI Electric以滿足日益增長的電動車需求，而這是MINI Electric迄今為止歐洲最大的訂單。

越來越多的年輕人的公司配車選擇了電動車。僅在德勤，就有26%的員工這樣做。為了滿足這種不斷增長的需求，德勤訂購了140輛純電動MINI。據BMW集團宣稱，這是迄今為止歐洲最大的純電動MINI訂單。此外，還透過額外的充電基礎設施，德勤希望能為碳中和做出重大貢獻。

德勤於去年8月將首批100輛MINI Electric加入公司車隊。現在，又宣佈將在其電動車隊中再增加140輛新MINI Electric。德勤的車隊現在共擁有240輛 MINI Electric。帶有醒目的德勤招牌色綠色後視鏡的純電動MINI尤其受到新員工的歡迎。加上其他非純電動力MINI車款，自今年6月以來，德勤總共訂購了540輛新MINI。

德勤電動車的日益普及與該公司對混合動力汽車的需求不斷增長密切相關。截至 2021年6月，電動車和混合動力汽車合計佔德勤訂購的所有公司車的88%。這清楚地表明，與配備內燃機的傳統汽車相比，員工更喜歡可持續的替代品。除了購買電動車，德勤還在其電動車基礎設施方面進行了大量投資。例如：比利時辦事處目前擁有540輛電動車和插電式混合動力汽車可用的充電站。

德勤比利時執行長Piet Vandendriessche表示，「我們在可持續出行方面的所有投資都是德勤到2030年實現碳中和目標的一部分。由於我們的車隊占我們碳足蹟的70%，因此每一步小步和大步都使我們更接近碳中和。這就是我們在2017 年推出新出行方式原因的計劃。我們也與 MINI成功合作多年，我很高興與他們合作，以提高德勤對電動車的熱情。現在四分之一的新員工選擇電動車這一事實讓我感到充實我們相信我們正走在正確的軌道上，使德勤成為可持續交通領域的先驅。」

(時報資訊)