【時報-台北電】美股昨夜全面收高，然亞股今早漲跌不一，大陸A股三大指數開盤也呈現分歧走勢，滬指開高0.24%，深成指開低0.06%，創業板指開低0.03%。盤面上，煤炭股開盤強勢，中煤能源開高7.45%，山煤國際、蘭花科創、露天煤業、晉控煤業等漲幅居前；鋼鐵股開盤硬挺，太鋼不鏽漲近8%，武進不鏽、盛德鑫泰、廣大特材跟漲；水泥概念股開盤走高，天原股份鎖漲停，四川金頂、鄂爾多斯等跟漲；天然氣概念股走高，洪通燃氣漲停，新奧股份、陝天然氣等跟著跟漲、儲能股下挫，華自科技跌停，百川股份、北京科銳、能輝科技跟跌。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#陸股 #A股 #滬指 #創指 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30332.64 -179.07(0.59%)
10:35
南韓KOSPI
3133.50 -19.90(0.63%)
11:16
香港恆生
24708.73 -324.48(1.30%)
11:21
上證指數
3636.40 -19.82(0.54%)
11:21
深圳成指
14371.83 -164.49(1.13%)
11:21
英國FTSE
7016.49 -17.57(0.25%)
09/15
法國CAC
6583.62 -69.35(1.04%)
00:05
德國DAX
15616.00 -106.99(0.68%)
09/15

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