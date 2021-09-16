【時報-台北電】美股昨夜全面收高，然亞股今早漲跌不一，大陸A股三大指數開盤也呈現分歧走勢，滬指開高0.24%，深成指開低0.06%，創業板指開低0.03%。盤面上，煤炭股開盤強勢，中煤能源開高7.45%，山煤國際、蘭花科創、露天煤業、晉控煤業等漲幅居前；鋼鐵股開盤硬挺，太鋼不鏽漲近8%，武進不鏽、盛德鑫泰、廣大特材跟漲；水泥概念股開盤走高，天原股份鎖漲停，四川金頂、鄂爾多斯等跟漲；天然氣概念股走高，洪通燃氣漲停，新奧股份、陝天然氣等跟著跟漲、儲能股下挫，華自科技跌停，百川股份、北京科銳、能輝科技跟跌。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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