【時報記者沈培華台北報導】台積電（2330）今年第1季現金股利2.75元今天除息，開盤參考價604元，股價開低走高，開盤不到10分鐘，股價最高607元，一日完成填息之表現。

周三美股上漲，不過台積電ADR下跌1.29%。台積電今天除息預估台股指數蒸發23.3點。

台積電美國存託憑證（ADR）終場下跌1.29%，台積電今日開低1元為603元，但隨後翻紅上揚，盤中一度漲3元達607元，完成填息。

台積電改採每季配息以來，共9次除息都完成填息，包含此次在內，共5次在除息當日即快速填息，另有3次填息天數較長，分別為11天、13天及15天。

蘋果公司（Apple）周三舉辦新品發表會，推出4款新iPhone；由於台積電獨家供應新iPhone的A15晶片，法人看好台積電將是最大受惠者。

台積電受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，8月合併營收約為1374.27億元，月增10.3%，較去年同期增加11.8%，並為歷史次高，僅次於今年6月的1484.71億元。

台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約一成，將續創歷史新高；7月加上8月營收約為2619.85億元，由公司展望來看，推估9月營收約在1453.55億元至1537.25億元，有機會上看1500億元之上，挑戰單月營收新高。

(時報資訊)

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