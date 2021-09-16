買不起房，這些心酸誰人知?

房價居高不下，買房成為許多人心中遙不可及的夢想，有些人乾脆放棄買房的念頭，認為反正租屋就好，但事情可沒這麼簡單，不買房久而久之，才發現原來也要忍受不少自己才懂的心酸。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議買不起還要忍受的心酸有哪些，看完這幾個選項，看看尚未買房的你是否也有所共鳴呢？

No.10 想申請卻一直排不到社會住宅

符合條件才有資格申請社會住宅，擁有申請資格卻不一定就能申請成功！由於可以用以市面租金行情約八折的價格入住，每當釋出新的社會住宅承租名額，就會吸引眾人爭相申請，但所謂僧多粥少，數量仍遠不及需求的情況下，每當公布抽籤結果，往往就只是讓人再一次希望落空啊！

No.9 沒房親戚瞧不起

小時候親戚最愛比誰家小孩考試一百分、考上哪間學校，出社會後原本以為可以就此鬆一口氣，想不到競賽全面升級，變成誰結了婚、買了車或房，猶如一場人生軍備競賽，少了任何一項就會在親戚心中被扣分，淪為茶餘飯後的閒話，讓人不禁不服氣的想問，換作你們生在這世代「你買的起嗎？」

No.8 被笑是幫房東繳房貸

低利率的大環境之下，越來越多人認同「租不如買」的觀念，比起租屋，買房每月攤還的本金加利息，說不定才多幾千塊，繳完房貸名下還能多一間房子，反觀租屋每月繳房租，最後房子還是房東的，因此被不少人笑是幫房東繳房貸。不過對很多人而言，不是不懂這個簡單的道理，重點是拿不出頭期款買房啊！

No.7 常常要搬家

雖然說在外租屋的好處，可以說是想住哪就住哪，反過來卻也是一項壞處，因為可能因此經常需要搬家。有些人幸運遇到好房東，一住可以順利住上十幾年，有些人卻一波三折，遇到房東想要賣房、留給兒女住或是調漲租金等等，就算不想搬家也只能摸摸鼻子，打開租屋網再找自己下一個避風港了。

No.6 房東拒絕報稅、遷戶籍

按照法規房東不能拒絕房客遷戶籍、報稅，租約上也不能有這些限制，這是為了保障租戶的權益，不過，實際上很多房東因為不想承擔相關的風險、額外成本，私下都還是會拒絕，承租前如果表示想要遷戶籍、報稅，恐怕只會收到一個尷尬又不失禮貌的微笑，謝謝再聯絡了。

No.5 租屋被限定性別

一定很多人都曾發生過這種情況，找了很久的房子，好不容易看到一間自己喜歡的小套房，最後才發現「限女」、「限男」。姑且不論那些整層男生、女生的公寓，有的房東單純認為租給女生比較會保持屋子的乾淨，男生交友比較單純，這種毫無科學根據的性別刻板印象，只能說房東你開心就好啦！

No.4 年紀大租屋越來越困難

不得不說找房有時候跟職場很像，年紀大的人都不吃香，確實許多房東都不傾向租房給有年紀的租客，認為年紀大不必要的麻煩也多，擔心老了還買不起房，經濟上是不是有什麼問題。就曾發生有年長房客家中發生變故一再拖繳租金，硬是把人趕走房東一方面感到於心不忍，但沒繳房租又屬事實，陷入進退兩難的尷尬局面。

No.3 高租金永遠存不到錢買房

想買房就要先存錢，想存錢必須先努力工作，但很多人北漂工作不得不租房，高房租又讓人很難存下一筆錢，形成一個「為了買房要先工作，為了工作租房又存不到錢」的惡性循環。現今房價依然居高不下的情況，除非住在家裡或是收入名列前茅，否則在外租房還想要存下買房頭期款，恐怕比登天還難。

No.2 不能照自己喜歡裝潢

每個人心中都有一張未來住家的夢想藍圖，希望能把家裡設計成自己喜歡的樣子，但對於租屋族來說，最大的差別就在於就算有錢，也沒辦法照自己喜好去裝潢設計房子。畢竟房子不是自己的，就算房東同意，相信也沒人願意自掏腰包，幫房東來一場舊屋大翻修，只為了自己能住上短短幾年吧！

No.1 沒房比較難結婚

俗話說「有車有房是人生勝利組」，現在許多男人被要求有車有房才能嫁，姑且不論這樣的條件是否太現實，但結婚後馬上要面對各種經濟重擔，有車有房確實不失為一種衡量標準，因此，沒房的人往往淪為婚姻市場裡的弱勢族群。房子買不起，又談何結婚，對於許多買不起房的人來說，真的是百般無奈啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月16日至2021年9月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買不起房還要忍受的心酸』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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