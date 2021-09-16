【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4330元，較前一交易日升值1.62分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月16日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4330元，1歐元對人民幣7.6025元，100日元對人民幣5.8833元，1港元對人民幣0.82671元，1英鎊對人民幣8.9078元，1澳大利亞元對人民幣4.7207元，1新西蘭元對人民幣4.5832元，1新加坡元對人民幣4.7985元，1瑞士法郎對人民幣6.9942元，1加拿大元對人民幣5.0959元，人民幣1元對0.64649馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2344俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2391南非蘭特，人民幣1元對181.52韓元，人民幣1元對0.57098阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58305沙特里亞爾，人民幣1元對45.8994匈牙利福林，人民幣1元對0.60040波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9781丹麥克朗，人民幣1元對1.3341瑞典克朗，人民幣1元對1.3322挪威克朗，人民幣1元對1.31076土耳其里拉，人民幣1元對3.0872墨西哥比索，人民幣1元對5.1084泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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