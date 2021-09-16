美國能源資訊署（EIA）於9月15日（三）公布，截至9月10日當周美國原油庫存減少642.2萬桶，遠低於預期的減少354.4萬桶和前周的減少152.9萬桶，連續六周下降；而截至9月10日當周汽油庫存下降190萬桶、蒸餾油庫存下降170萬桶，但兩者均高於預期的減少220萬桶和減少200萬桶，另方面，俄克拉荷馬州的庫欣原油庫下降110萬桶，但美國的原油總產量增加10萬桶至1,010萬桶。

美國原油庫存意外大減激勵油價，並帶動能源股領漲，終場道瓊工業指數收在34,814點，漲幅0.68％。

(時報資訊)

#能源股 #EIA

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30332.64 -179.07(0.59%)
10:35
南韓KOSPI
3133.50 -19.90(0.63%)
11:16
香港恆生
24708.73 -324.48(1.30%)
11:21
上證指數
3636.40 -19.82(0.54%)
11:21
深圳成指
14371.83 -164.49(1.13%)
11:21
英國FTSE
7016.49 -17.57(0.25%)
09/15
法國CAC
6583.62 -69.35(1.04%)
00:05
德國DAX
15616.00 -106.99(0.68%)
09/15

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