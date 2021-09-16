美國能源資訊署（EIA）於9月15日（三）公布，截至9月10日當周美國原油庫存減少642.2萬桶，遠低於預期的減少354.4萬桶和前周的減少152.9萬桶，連續六周下降；而截至9月10日當周汽油庫存下降190萬桶、蒸餾油庫存下降170萬桶，但兩者均高於預期的減少220萬桶和減少200萬桶，另方面，俄克拉荷馬州的庫欣原油庫下降110萬桶，但美國的原油總產量增加10萬桶至1,010萬桶。
美國原油庫存意外大減激勵油價，並帶動能源股領漲，終場道瓊工業指數收在34,814點，漲幅0.68％。
(時報資訊)
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