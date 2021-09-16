美國總統拜登上任以來，便積極推動「重建美好未來」（Build Back Better）政策，希望透過「美國就業計劃」與「美國家庭計劃」共計約4.5兆美元預算來重建美國基礎建設，促進就業機會，照顧中產階級的教育與幼兒福利。

KPMG安侯建業指出，根據預算案內容，美國預計將以對大型企業與富人提高徵稅以求社會公平，降低醫療照顧支出，與長期經濟成長來抵銷支出，但同時也將避免對年收入小於40萬美元的家庭及中小企業造成額外稅負成本。

目前3.5兆美元美國家庭計劃已進入預算協調程序，美國眾議院歲入委員會陸續提出稅改相關條文以供討論，包含數項期待已久的增稅項目細節。

公司所得稅稅率改為累進並調高為26.5％，拜登總統原先推動調高公司所得稅率至28％，如預料般遇到重重反對聲浪，為使議案順利通過，民主黨提議以累進稅率取代單一公司所得稅率。

對課稅所得40萬美元以下公司課徵稅率18％，課稅所得40萬美元至500萬美元適用21％稅率，超過500萬美元則提高至26.5％。對於課稅所得超過1千萬美元公司，適用累進稅率的優惠措施將逐步遞減。

在利息費用限制方面，新的利息費用減除限制，針對某些跨國集團之美國公司，其可抵減之利息費用為淨利息費用的110％。此限制適用於利息費用大於利息收入三年平均為1,200萬美元之美國公司。

至於稅基侵蝕和反濫用稅部分，外商對美投資為現行稅法中BEAT以對大型企業課徵額外稅負的方式防堵在美集團企業透過支付各式費用與國外關係企業不當降低在美利潤。原先計劃是廢除BEAT，改以停止有害稅務倒置和終止低稅發展規則取而代之，但在這次的稅改版本，眾議院並未採納SHIELD，而是保留並修改BEAT稅率，由現行的10％從2024年起增加至12.5％，並自2026年進一步提高至15％。

本次預算案也調高個人邊際所得稅至39.6％及資本利得稅率至25％，除了對大型企業增加課稅，拜登也瞄準高所得者之課稅公平，提高個人最高所得稅邊際稅率至39.6％。例如，夫妻合併申報於年課稅所得超過45萬美元家庭，或年課稅所得超過40萬美元的單身個人，將適用該新邊際稅率。此外，資本利得課稅稅率從現在20％提高至25％。

提高稅收的另一方法是加強查核力度，此次稅改亦將提供美國稅局IRS資金美金790億元，使其能聘用人員，應用資訊科技加強稅收執法和提高納稅義務人合規性。

KPMG安侯建業稅務投資部國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫觀察，新的公司所得稅率26.5％雖然較現行21％為高，但以累進稅率級距而言，中小型企業所適用之稅率仍有可能維持在21％。惟就大型企業而言，這並不意味著能夠以過於激進的方式減少美國公司課稅所得。畢竟美國IRS查核將有更多資源進行查核，跨國企業應注意管理稅務風險。

國際反避稅項目中，KPMG安侯建業稅務投資部國際租稅諮詢服務副總經理廖月波指出，此版稅改條文將美國版的全球最低稅負制-境外超額利潤稅稅率由原先的10.5％提高到16.5625％。

雖然較原先拜登及財政部長葉倫所大力鼓吹的21％為低，但目前提議之稅率仍略高於經濟合作暨發展組織（OECD）之前協議所達成15％全球最低稅率。此外，稅改所建議之稅負計算方式也與OECD一致，改為按個別國家單獨計算相關應納稅額，這也代表OECD在向全世界推動最低稅負時更有可能達成共識。

台商赴美投資生產，自近年中美貿易戰，加上疫情影響造成短鏈趨勢，拜登總統的大基建計畫及貿易政策，再次強調對抗氣候變遷、購買美國貨及供應鏈全面審查，隨著美國市場對「美國製造」需求日益上揚的龐大商機，對許多欲拓展當地市場及必須應下上游客戶要求至當地生產的台商，新東向赴美投資是不可避免的趨勢，台商必須思考至當地生產的效益及相關稅務及營運成本，如何做好供應鏈的管理。

(時報資訊)