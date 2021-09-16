行政院日前通過「生技醫藥產業發展條例」修正草案，提供個人投資抵減，最高可減除500萬元所得。

根據「生技醫藥產業發展條例」第8條，「個人股東」投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達100萬元以上取得新股且持股滿3年，得就投資金額50％限度內，自當年度起2年內減除所得額，該個人每年得減除金額合計以500萬元為限。

在投抵限制部分，KPMG安侯建業指出，個人投抵有其限制，例如須以「現金」投資、僅限「未上市或未上櫃」生醫公司、且對研發製造型及委託製造型生醫公司有不同設立年限的限制，以及不得就同一事項重覆享有本條例所定之租稅優惠等。

另外，生醫產業是高度知識密集的產業，故高階人才的世界流動與攬才留才的獎酬競爭，絕對是生技產業能否持續發展的核心重點，故本次條例特別在獎酬激勵與技術入股的租稅優惠上，除了舊法既有的「緩課」外，再新增了「擇低課稅」的優惠。

此外，生醫人才在「產學研」間的三方銜接協作，亦是生技產業發展的核心模式之一，故對於公立學研機構人才在進行實際產學合作與投入實踐時，亦明確放寬公務人員服務法的限制適用。

而生技條例也提供擇低課稅，放寬因員工獎酬或技術入股而取得之新發行股票或認股憑證，取得持有股票且繼續任職或提供技術應用服務累計達2年者，得於轉讓時以「轉讓價」或「股票取得之時價或價格」擇低課稅。（修正條文第9條及第10條）

另外也有學研鬆綁，我國將現行「政府研究機構」修正為「公立專科以上學校或公立研究機關（構）」，使學校及機關之研究人員均得不受公務人員服務法第十三條規定之限制；此外，並將學研人才持有公司10％股權的時點，由僅限公司創立時，放寬到後續增資時皆可適用。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜認為，新版生技醫藥產業發展條例，已從業務上促進製造與研發並重，從適用上促進醫療與跨域整合，從投資上促進個人與企業投入，將攬才上促進獎酬與核課選擇，及從社會公平上促進社會責任與公平稅基，應該是最適合台灣生醫環境下的產業發展條例，無論是生技業者及投資人，應深入瞭解法規適用之實質內涵與後續影響，以掌握產業發展的未來契機。

(時報資訊)