時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/16

黃金 1794.68

白銀 23.85

白金 954.73

鈀金 2025.91

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #黃金

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