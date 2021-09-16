【時報-台北電】美股昨夜在油價引領能源股走高，加上經濟數據暗示通膨已觸頂且復甦仍穩健之下，四大指數全面揚升，台股ADR中、僅台積電收黑，今早美股期指續漲，日韓股市也雙雙開高，惟韓股隨後賣壓出籠翻黑。台股昨雖獲外資連兩日買超，惟台積電除息前賣壓轉沉，而蘋果新品也沒有帶來太多驚奇，空頭趁勢坐大，大盤遭逼退季線之外、17400關也失守，今早三大期指回神開高，10月台指期開盤小漲9點、為17337點，隨後大盤開低21.66點、為17332.34點。在台積電開低走高之下，大盤也隨之翻紅。

主要權值股表現上，台積電(2330)開低在603元後翻紅、走上填息路，矽力-KY(6415)開平為4,160元後翻紅、大立光(3008)開高為2,525元、鴻海(2317)開平在108.5元後翻紅、聯發科(2454)開低為930元、聯電(2303)開高在66.2元。

美股四大指數周三整齊收高，道指漲236.82點，或0.68%，收34,814.39點；那指漲123.77點，或0.82%，收15,161.53點；標普500指數上漲37.65點，或0.85%，收4,480.7點；費半指數漲16.4點，或0.47%，收3,465.8點。個股方面，中國政府宣布將加強對澳門賭場監管，永利度假村跌6.3%、美高梅國際跌2.49%、永利澳門跌21.69%、金沙中國ADR跌25.1%；蘋果漲0.61%、Alphabet漲1.32%、微軟漲1.68%、沃爾格林聯合博姿漲3.94%、雪佛龍漲2.08%、開拓重工漲1.68%、英特爾漲1.10%%、美光漲0.45%、高通跌2.05%；台積電ADR跌1.29%、日月光ADR漲0.44%、聯電ADR漲0.08%、中華電信ADR漲0.40%。

蘋果新品發表會登場，惟iPhone 13無特別亮點，加上台積電除息前出現棄息賣壓，台股周三收跌80.9點、為17354點，失守季線及17400關，成交值則增至2644.56億元。籌碼面，外資買超18.6453億元，投信買超23.2739億元，自營商賣超78.1179億元，三大法人賣超36.19億元。

分析師指出，台股面臨下周中秋長假，交投降溫，加上美聯準會下周會議討論QE taper啟動日期，全球金融市場屏息以待，觀望氣氛濃厚；產業面上，因近期終端需求出現雜音，且晶圓代工漲價，IC設計業無法完全轉嫁，導致市場對整體電子股追價意願不高，成交量明顯萎縮。惟後市仍有上市櫃公司第三季獲利表現看好、台幣升值的熱錢效應，以及即將推出的五倍券可望助益GDP等利多，將成為有力支撐。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意