【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數210.51點，漲0.02點；總計355家漲、103家跌、87家持平；委買923673張、委賣274152張；總成交值5.74億元。

(時報資訊)

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