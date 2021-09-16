【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17332.34點，跌21.66點；總計485家漲、153家跌、155家持平；委買3972446張、委賣1653751張；總成交值33.42億元。

(時報資訊)

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