時報-商情早報

1.獲利了結，拖累周三紐約期金回落。

2.LME：09/15期銅收9627.00美元/公噸，漲185.00美元。

3.NYMEX：10月輕質原油漲2.15美元，每桶為72.61美元。

4.西德州原油上漲2.06美元，每桶為72.59美元。

5.09/15BDI運費指數為4233.00。

6.09/15SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.80美分。

7.NYCE：10月棉花跌0.29美分，每磅為94.67美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌5.30美元，每公噸為335.90美元。

9.09/15TRJ-CRB上漲3.94，為225.46。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)15日收盤均價2.67美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-獲利了結，拖累周三紐約期金回落；因前一交易日期金價格觸近2周高點，引發部分投資人獲利了結，拖累其價格回落，結束連續2個交易日漲勢，並失守1800美元，但因市場等待聯準會(Fed)下周會議結果而限制跌幅；周三(9/15)收盤報價，12月黃金跌12.3美元，報每盎司1794.8美元，12月白銀跌0.09美元，10月白金跌8.2美元，12月鈀金漲16美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-美元走跌，期銅本周首次上漲；因美國通膨數據低於預期，緩解了將可能提前縮緊貨幣政策措施的壓力，令美元下跌，使得以美元計價的金屬價格更具吸引力，致倫敦(LME)周三(9/15)銅價於本周首次上揚，連帶帶動大多其餘金屬價格均漲。終場周三指標期銅上漲185美元；期錫上漲638美元；期鎳上漲393美元；期鋅上漲23.5美元；期鋁上漲62美元；期鉛下跌37.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存減少，周三美國原油期貨漲逾3%；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，上周原油及汽油庫存紛紛減少，其中原油庫存更是降至2019年10月以來最低；此外市場預期，隨著疫苗接種範圍擴大，原油需求將有望上升，促使買盤進場，終場油價持續收紅；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲2.15美元，漲幅3.1%，報72.61美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.86美元，漲幅2.5%，報75.46美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-需求強勁，周三BDI指數創當月高點；受到大宗商品需求強勁，加上中國港口擁堵的影響，激勵波羅的海乾散貨BDI指數，創今年9月1日以來新高；其中巴拿馬型船運價增加近400美元，抵銷海岬型船運價回落造成的損失，令該BPI指數重返近2周以來高點；最新報價BDI指數上漲12點，收4233點，漲幅0.3%；BCI指數下跌37點，收6437點，跌幅0.6%；BPI指數上漲44點，收作3800點，漲幅1.2%；BSI指數上漲37點，收作3247點，漲幅1.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-買盤回補，周三日本天然橡膠期貨連2日反彈上漲；受累病毒病例復甦，中國8月份工廠和零售部門經濟數據低於預期，抑制市場買氣，但仍有部份低接買盤提振，大阪期膠連續第二天反彈收漲，而上海期膠則轉跌；大阪OSE交易所指標2期貨漲0.5%，報每公斤204.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.5%，報每公斤176.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.4%，收於每噸12830元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中玉米期貨上漲，受原油市場走強和小麥期貨走強的支撐，因本周，在全球需求強勁的情況下，俄羅斯加入了法國和加拿大的行列，下調了小麥產量預測，進一步帶動小麥攀升，大豆走強，但漲幅有限，因受颶風破壞的墨西哥灣港口取消出口令期貨承壓，終場9月大豆漲18美分，報1294.5美分， 9月玉米漲30.5美分，報533.5美分，9月小麥漲27.25美分，報712.25美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-觀望氛圍，周三紐約棉花期貨微幅下跌；市場關注即將公布的每周出口銷售報告，主要圍繞在美元疲軟，以及臨近收穫季節，促使生產商對沖和價格固定，棉價呈窄幅震盪，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌0.3%，報每磅94.67美分，12月棉花期貨跌0.3%，收盤每磅93.37美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周三記憶體現貨市場報價持續走跌，顆粒價格表現疲軟，整體成交情況不理想，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌1.13%，報4.013美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.19%，報2.627美元；快閃記憶體部份，需求多集中在指定規格，市場動能疲弱，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.462美元；32Gb MLC持平，報價為2.056美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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