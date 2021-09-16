振興五倍券將於於10月8日正式上路，而各部會也加碼推出其他振興措施，包括動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券等，更新增好食券、地方創生券、國旅券、i原券共8大券。圖為中秋節將至，知名糕餅店外大排長龍。（王英豪攝） 振興五倍券官網(5000.gov.tw)於昨(15日)正式上線，行政院政務委員唐鳳表示，民眾自22日起即可在官網進行數位綁定，紙本券從25日起可透過超商系統預訂；同時不論民眾是否已完成紙本預訂或數位綁定，均可至官網直接勾選加碼券參與抽籤，加碼券將於10月11日至11月5日，採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會。

以下為《中時新聞網》整理最新登記領用五倍券相關資訊，供讀者掌握：

●重要時程

【五倍券】

◇數位券綁定：9/22至2022/4/30

◇加碼券登記：9/22至10/29

◇超商第一波預訂紙本券：9/25至10/1預訂，10/8至10/21領取

第二波預訂：10/25至10/31預訂，11/08至11/21領取

【加碼券】

9/22-10/29

五倍券、加碼券重要時程。(行政院提供) ●數位綁定方式

◇個人數位綁定：選擇您最常用的數位支付方式，如行動支付、電子票證、信用卡

◇共同數位綁定：

方法1.登入五倍券官網，進行身分認證→親友身分認證→完成綁定

方法2.帶健保卡到超商事務機：點選共同綁定插入健保卡→依序插入親友健保卡→最後插入您的健保卡

數位綁定方式。(行政院提供) 數位綁定方式。(行政院提供) 數位綁定方式。(行政院提供) ●紙本券領取

方法1：到超商插入健保卡依簡訊通知到原店領取

方法2：到五倍券官網預訂，再到選擇的通路領取(四大超商、全聯、美聯社、屈臣氏、康是美)

方法3：到中華郵政網站、電話預約，郵局都可領取(10/4開放預約，10/12開始領取)

紙本券登記領取方式。(行政院提供) 紙本券登記領取方式。(行政院提供) 紙本券登記領取方式。(行政院提供) ●加碼券登記

【個人加碼券】

登入五倍券官網勾選

【共同加碼券】

方法1：先個人綁定→在共同綁定→勾選加碼券

方法2：掃描超商小白單QR Code，掃描進入網站勾選加碼券

加碼券登記領取方式。(行政院提供) 加碼券登記領取方式。(行政院提供) 加碼券登記領取方式。(行政院提供) ●加碼券怎麼抽

10月11日至11月5日，採4週抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次；加碼券登記時間以每週五(10月8日起)截止，週六以後登記者參與次週抽籤。已登記參與者即有資格繼續參與後續的抽籤；加碼券抽籤將分上、下午場次，上午10時30分中籤名單於當日下午5時於官網公告並發送通知簡訊，下午3時30分中籤名單，於隔天早上8時30分於官網公告並發送通知簡訊。

加碼券怎麼抽。(行政院提供)

(時報資訊)