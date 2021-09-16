【時報記者張漢綺台北報導】連接器廠湧德(3689)布局SFF(光纖連接器模組)有成，順利搭上高速傳輸高成長列車，湧德董事長陳柏榕表示，明年SFF營收可望較今年成長5倍，佔公司營收比重可望上看5%，隨著產品布局發酵，今年下半年會比上半年好，明年也會比今年好。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，受到大陸紅色供應鏈崛起影響，產品價格競爭激烈，為強化競爭力，湧德一方面將產品線朝網通產品布局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，看好高頻高速傳輸需求，湧德自2018年開始投入開發光傳輸模組前端連接器(SFF)，據了解，此產品主要應用在資料庫中心機房中機櫃與機櫃之間，隨著資料庫中心建置需求攀升，出貨正逐步放量中。

陳柏榕表示，SFF今年營收佔比不到1%，主要是美系客戶，由於營收規模小，明年倍數成長很正常，希望明年SFF營收能較今年成長5倍，佔比達5%。

由於高速傳輸達100G後，公母配很重要，湧德也從原本的連接器走到線材，以因應客戶需求。

受惠於客戶需求強勁，湧德上半年稅後盈餘為1.08億元，年增18.92%，每股盈餘為1.55元；湧德自結7月稅後盈餘為3900萬元，單月每股盈餘為0.56元，累計前7月每股盈餘為2.11元。

湧德8月合併營收為5.64億元，年成長25.62%，累計前8月合併營收為40.73億元，年增24.21%。

陳柏榕表示，今年第3季沒有意外會創新高，由於產品組合不同，毛利率也比較好，下半年會比上半年好，明年也會比今年好。

(時報資訊)

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