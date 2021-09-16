【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210915)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 亞泥(1102) 台中銀(2812) 國票金(2889) 益登(3048)
合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
宏碁(2353) 振曜(6143) 瑞昱(2379) 台燿(6274) 加百裕(3323)
長科*(6548)
3.連續賣超三日的股票：
群創(3481) 福邦證(6026) 旺宏(2337) 華航(2610) 頎邦(6147)
群聯(8299) 穩懋(3105) 環球晶(6488) 宣德(5457) 僑威(3078)
光聯(5315) 元太(8069) 光寶科(2301) 華新科(2492) 佳邦(6284)
蜜望實(8043)
4.連續賣超二日的股票：
興富發(2542) 晟德(4123) 泰豐(2102) 鈊象(3293) 統振(6170)
弘憶股(3312) 光頡(3624) 第一銅(2009) 建漢(3062) 宏遠證(6015)
華夏(1305) 和桐(1714) 東森(2614) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027)
日勝生(2547) 義隆(2458) 正隆(1904) 群光(2385) 中裕(4147)
映泰(2399) 光環(3234) 擎亞(8096) 美而快(5321) 富喬(1815)
今皓(3011) TPK-KY(3673) 光洋科(1785) 中環(2323) 晶技(3042)
威健(3033) 中鋼構(2013)
5.轉買為賣的股票：
正新(2105) 台積電(2330) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 潤泰新(9945)
晶宏(3141) 金居(8358) 大江(8436) 正德(2641) 亞昕(5213)
立端(6245) 愛地雅(8933) 中美實(4702) 漢磊(3707) 玉山金(2884)
臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 技嘉(2376) 精英(2331) 矽格(6257)
同致(3552) 龍巖(5530) 中華化(1727) 亞聚(1308) 永光(1711)
方土昶(6265) 京元電子(2449) 中美晶(5483) 合晶(6182) 原相(3227)
智原(3035) 偉詮電(2436) 新唐(4919) 南亞科(2408) 華邦電(2344)
威剛(3260) 菱生(2369) 欣銓(3264) 東洋(4105) 精材(3374)
新美齊(2442) 矽統(2363) 定穎(6251) 敦泰(3545) 力旺(3529)
華泰(2329) 光罩(2338) 宇環(3276) 嘉聯益(6153) 信音(6126)
禾昌(6158) 台達電(2308) 一詮(2486) 英濟(3294) 華興(6164)
立敦(6175) 越峰(8121) 元山(6275) 力致(3483) 台半(5425)
順達(3211) 系統電(5309) 和益(1709) 聚和(6509)
6.賣超前20名：
電子股：
鴻海(2317) 旺宏(2337) 群創(3481) 南亞科(2408) 菱生(2369)
宏碁(2353) 華邦電(2344) 光洋科(1785) 漢磊(3707) 威健(3033)
一詮(2486) 智原(3035) 華通(2313) 晶技(3042) 凌陽(2401)
傳產股：
亞聚(1308) 中鋼(2002) 聚和(6509) 和益(1709) 亞泥(1102)
(時報資訊)