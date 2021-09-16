【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210915)
1.外資連續買超五日以上的股票：
南亞(1303) 台泥(1101) 王道銀行(2897) 華南金(2880) 永豐金(2890)
中壽(2823) 康和證(6016) 華新(1605) 遠東新(1402) 新纖(1409)
至上(8112) 岳豐(6220) 福華(8085) 萬潤(6187)
2.連續買超四日的股票：
台灣大(3045) 中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 台塑化(6505)
合庫金(5880) 開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888) 三商壽(2867)
遠傳(4904) 宏捷科(8086) 台化(1326) 中纖(1718) 台肥(1722)
千附(8383) 達爾膚(6523) 盛弘(8403)
3.連續買超三日的股票：
國泰金(2882) 神盾(6462) 群益證(6005) 廣達(2382) 仁寶(2324)
愛之味(1217) 華晶科(3059) 華容(5328) 廷鑫(2358)
4.連續買超二日的股票：
台灣高鐵(2633) 上詮(3363) 富強鑫(6603) 聯華(1229) 創惟(6104)
彰銀(2801) 兆豐金(2886) 力成(6239) 聚陽(1477) 東鹼(1708)
慧洋-KY(2637) 台驊投控(2636) 景碩(3189) 世界(5347) 南茂(8150)
台光電(2383) 譜瑞-KY(4966) 昇達科(3491) 同欣電(6271) 金像電(2368)
律勝(3354) 南電(8046) 良維(6290) 盛達(3027) 廣運(6125)
旺矽(6223) 奇鋐(3017) 強茂(2481)
5.轉賣為買的股票：
和碩(4938) 中華電(2412) 網家(8044) 富邦金(2881) 寶成(9904)
東捷(8064) 明基材(8215) 友達(2409) 建錩(5014) 永捷(4714)
大國鋼(8415) 新光鋼(2031) 盛餘(2029) 彩晶(6116) 台新金(2887)
金寶(2312) 神達(3706) 聲寶(1604) 大聯大(3702) 集盛(1455)
中石化(1314) 南紡(1440) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605)
萬海(2615) 長榮航(2618) 榮運(2607) 益航(2601) 中菲行(5609)
允強(2034) 彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 聚亨(2022)
大亞(1609) 太子(2511) 晶豪科(3006) 榮剛(5009) 鈺創(5351)
台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909) 永豐餘(1907) 國統(8936)
華東(8110) 泰博(4736) 德宏(5475) 均豪(5443) 錦明(3230)
光磊(2340) 台嘉碩(3221) 加高(8182) 朋程(8255) 普誠(6129)
晶焱(6411) 春源(2010) 驊訊(6237) 海光(2038) 燁興(2007)
6.買超前20名：
金融股：
新光金(2888) 開發金(2883) 中信金(2891) 元大金(2885) 王道銀行(2897)
永豐金(2890) 國泰金(2882) 華南金(2880)
電子股：
友達(2409) 仁寶(2324) 英業達(2356) 晶豪科(3006) 晶焱(6411)
傳產股：
台泥(1101) 陽明(2609) 中石化(1314) 燁輝(2023) 益航(2601)
萬海(2615) 台玻(1802)
(時報資訊)