處理器矽智財廠安謀（Arm）提供關鍵資源以加速汽車產業軟體定義的未來，並獲得包括亞馬遜網路服務（AWS）、德國馬牌與 CARIAD 等業界領先企業的支持。除了 AWS、ADLink、Ampere 與 CARIAD 之外，這項方案也已獲得整個供應鏈中領先企業的廣泛支持，包括 Apex.AI、Green Hills Software、Linaro、邁威爾科技、HIM 聯盟、紅帽公司（Red Hat）、SUSE、Woven Planet 和 Zing Robotics 等。

業界夥伴之所以選擇與Arm合作，是因為Arm處於硬體與軟體匯集的獨特位置。Arm與其生態系已經已作出回應，提供各項資源為汽車產業的發展，帶來具有安全與即時意識的雲端原生典範，實現軟體定義汽車的願景。

凌華科技全球合作夥伴事業部區域技術長Joe Speed表示，汽車製造商要加速朝軟體定義的未來發展，需要足以探索未來車載運算的開發平台。Arm 的SOAFEE 參考硬體平台是以關鍵的 Arm 架構高效能晶片打造，我們在這個平台上與Arm合作，在符合重要性與安全性前提下達成目標。能在這些效能不受限制的32核心與80核心硬體平台上，為汽車驅動創新的潛力，我們感到相當興奮。

Ampere Computing 產品長 Jeff Wittich表示，軟體定義汽車的未來仰賴雲端原生的開發典範。Ampere Altra 與 Ampere Altra Max 帶動高效能的雲端運算平台，為汽車開發人員開啟全新的機會大門，讓他們可以順暢地在由 Arm 驅動的雲端與邊緣之間移動工作負載。這些端對端的 Ampere 平台結合類似 SOAFEE 的開源框架，可以大幅的加速技術的開發週期。如此，可讓開發人員以更勝以往的速度，應對雲端原生自駕車市場的未來需求。

Apex.AI 產品事業部副總裁 Sanjay Krishnan表示，Apex.AI 開發車用專屬的作業系統，以便汽車產業能設計與部署具備關鍵安全性功能的軟體。SOAFEE 將藉由雲端原生軟體的模式來加速軟體定義功能的開發，同時因應與汽車相關的安全性與即時性的需求。能與 Arm 為此方案共同合作，我們感到相當驕傲。

德國馬牌架構暨軟體事業部負責人兼資深副總裁 Michael Huelsewies表示，德國馬牌與 Arm 就 SOAFEE 與參考硬體生態系的方案密切合作，以便在汽車領域採用與普及化雲端原生的軟體工程與技術。上述方案再加上德國馬牌的 Continental Automotive Edge（CAEdge）平台，將大幅加速我們朝物聯網移動生態系及軟體定義汽車的發展。

Green Hills Software 業務開發部副總裁 Dan Mender表示，有鑑於多達數億台車輛使用我們的技術，Green Hills Software 做為提供安全與保密性的車用軟體領先企業，相當重視如何利用標準架構的開放框架，降低混合關鍵性汽車系統之基礎軟體的複雜性，以及減少花在移植這些軟體耗費的精力。透過它提供的更好的軟體可攜性，我們可以協助車廠與一級供應商客戶，更快速且更有效率地把嶄新的軟體定義汽車導入市場。

Linaro 業務開發部副總裁 Andrea Gallo表示，Linaro 在 Arm 生態系中促進軟體的創新協作已超過十年，我們相信軟體定義汽車的進展，對使用者與汽車業的開發人員都是絕佳的契機。很高興能與 Arm 以及我們的會員們一起合作，為首批 SOAFEE 參考實作提供基礎技術。

邁威爾科技汽車事業部資深副總裁兼總經理 Will Chu 表示，雲端、電信業者的網路與車輛能順暢無縫的一起運作、達到智慧的軟體定義汽車的目標，是相當重要的事。有了 SOAFEE，Arm 與我們的生態系提供一個開放標準的共同框架，可以讓業界的創新者開發可擴充、具彈性，且為同級最佳的車輛到雲端的服務與解決方案。

MIH 聯盟技術長魏國章表示，MIH 聯盟致力於打造開放的電動車生態系，以促進移動性產業的協同合作。像 Arm 等成員，是推動 MIH 開放電動車聯盟（Open EV Alliance）的驅動力。透過大家的合作，我們開發出參考設計與標準，並因此降低進入門檻，帶動整體電動車市場的成長。由 Arm 領軍的 SOAFEE 方案具有類似的願景與目標，因為他們也採用開放的方式來促進協作。SOAFEE 中的雲端原生機制在我們 MIH 聯盟開發的 EVKit 框架中，扮演相當關鍵的角色，並可減少為開發投入的精力。我們同時也加入參考硬體平台，以加速開發進程。

紅帽公司車載作業系統事業部副總裁 Francis Chow表示，紅帽公司相信開放的混合雲端技術，將促成由軟體驅動與軟體定義汽車產業的未來。為了達到這個目的，我們與包括 Arm 在內的許多合作夥伴進行交流互動，很欣慰的能進一步推進各方合作，讓它成為 SOAFEE 方案的一環。針對汽車的應用項目，我們期待協助 SOAFEE 套用 Linux 架構的開源與雲端原生方式，因為它們的開發與測試都是在使用 Arm 參考硬體的標準化原型設計平台中進行的。

SUSE 技術長辦公室 Alan Clark表示，雲端原生的技術為汽車業帶來龐大的發展潛力。這些技術不但可以提供全新的體驗與服務，同時還能取用自創新合作夥伴組成的快速發展生態系的資源。我們很興奮能加入 Arm 的 SOAFEE 方案，把 SUSE 在作業系統與容器管理方面的專長，導入軟體定義汽車的再造。

Woven Planet 架構長 JF Bastien表示，Woven Planet 正在開發 Arene 平台以促成軟體優先的車輛開發，並在不影響安全性的情況下，為大家?供開放的車輛程式設計。Arm 身為領先的硬體設計公司，處於獨特的地位可以號召汽車製造商，而這些製造商也將塑造一個以 Arm 硬體生態系為主的軟體優先開發的共同未來。Woven Planet 很興奮能加入 SOAFEE 計劃，因為它可以促成車輛開發與雲端間的緊密整合、降低實現創意的門檻、並讓程式設計師以嶄新且令人興奮的方式不斷創新。

Zing Robotics 執行長 Brent Shedd表示，Zing Robotics 的自主電動車輛平台具有多元的應用範圍，從航空、工業，再到物流作業。這個平台的改造力量來自於它軟體定義功能，這也是我們與 Arm 針對他們的 SOAFEE 軟體與參考硬體方案進行合作，感到相當興奮的原因。這個平台的功能需要龐大的運算力與故障安全設計，因此類似 Arm 解決方案的雲端原生技術，與我們所需相當契合。Arm 開發的硬體設計將處於 Zing 自主工作平台的核心。

(時報資訊)