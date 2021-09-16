【時報記者任珮云、莊丙農台北報導】台灣指數公司以綠能及電動車雙產業主題，輔以公司治理評鑑結果，設計編製「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」，授權中國信託投信發行中信綠能及電動車ETF(00896)，今天在台灣證券交易所掛牌上市。依據指數回測結果，自2017年5月至2021年8月底累積報酬率為120.72％、夏普比率為1.14，表現優於加權報酬指數(110.07％、1.06)及台灣全市場指數(118.52％、1.12)。

台灣指數公司指出，「特選台灣綠能及電動車指數」為國內首檔聚焦綠能及電動車產業主題指數，篩選符合流動性檢驗、財務指標及公司治理評鑑標準的上市上櫃公司，設計綠能、電動車關聯產業群組，選取50檔代表性股票為指數成分股，指數每年5月及11月定期調整兩次。8月31日指數權重前十大成分股為台積電(2330)、鴻海(2317)、中租-KY(5871)、台達電(2308)、中鋼(2002)、南亞(1303)、華碩(2357)、聯發科(2454)、聯電(2303)及光寶科(2301)。

根據國際可再生能源機構(IRENA)發布的「2020年可再生能源發電成本」報告，在2000年至2020年間，全球可再生能源發電容量增加3.7倍，因技術進步及規模經濟的推動，成本於2010年至2020年間大幅下降。另根據工研院產科國際所研究，2035年至2040年電動車銷量將超越燃油車，2040年全球電動車銷量約達5,000萬輛、產值估計約2.1兆美元，為智慧手機產值(0.9兆美元)的2.3倍，顯示全球電動車商機已漸趨成形，有利台灣電動車產業供應鏈長期發展。

在綠能方面，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，目前台灣的綠能發電量仍有大幅成長空間，近期太陽能廠更擁有2項利多支撐。台系與陸系太陽能廠多年為國際市場主要對手，但近期受惠世貿組織決議及美方去中化態度，台系太陽能廠有望喜迎轉單效應。此外，美國政府自拜登總統上任後更積極推廣太陽能，並嚴加要求供應鏈去中化，參議院日前不僅確定禁止從新疆進口多晶矽，近期更為確保陸廠不能繞道東南亞規避關稅，更規畫將關稅範圍擴大至東南亞。

在電動車部分，張士琳表示，歐美不少政治實體已明訂禁售燃油車時程，並展開對電動車補助，使不少區域補貼後的電動車價格比燃油車更低，使電動車台股供應鏈有望成為另一座護國神山。再者，全球電動車銷售量占比有望在2030年前超越燃油車，可預期2030年後傳統燃油車有可能因零件取得困難，減低消費者購買意願，且二手市場價格亦將因此下跌。若以汽車通常6～8年汰換時程反推，明年起將進入更大規模的電動車購買潮。

張士琳表示，鴻海倡議推動MIH聯盟成立，有望解決開發成本高、開發期長、資源不足等3大痛點，目前已吸引廣達53個國家地區、1821位成員加入，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，可快速將台廠供應鏈打入國際電動車廠。

(時報資訊)