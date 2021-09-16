【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/15收225.46，上漲3.94。 (商品行情網)

(時報資訊)

#CRB #商品指數 #商品行情

重要商品行情

（更新：2021/09/16）
紐約近月RBOB汽油
2.2066 +0.04
倫敦三個月期銅
9627.00 +185.00
紐約近月天然氣
5.460 +0.20
紐約近月黃金
1794.8 -12.30
日本近月RSS3橡膠
192.10 +3.60
芝加哥近月黃豆
1294.5 +18.00
芝加哥近月玉米
533.5 +30.50
倫敦近月布蘭特
75.46 +1.86
紐約近月輕質原油
72.61 +2.15
BDI綜合指數
4233 +12.00
紐約近月棉花
94.67 -0.29
倫敦三個月期鎳
20016.00 +393.00

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