【時報-台北電】週三(9/15)美國華爾街持續關注國會增稅計畫，十年期美債殖利率上揚，美元指數下滑，博彩股因中國監管及摩根大通下調評級等利空因素收黑，能源股飆漲，美股四大指數上漲，漲幅區間位於0.47%至0.85%。此外，台股ADR僅台積電獨弱，下跌1.29%。
台股昨日早盤開平盤附近震盪，盤中走低且跌破季線，終場指數下跌80.9點，跌幅0.46%，收在17,354點，成交金額為2,662.88億元。三大法人合計賣超36.02億元：外資買超18.65億元、投信買超23.45億元、自營商賣超78.12億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：價跌量增，後市價量不宜背離，方有利突破壓力區間。
（2）、均線：指數失守季線，支撐為17,100點附近，壓力為17,650點附近。
（3）、技術指標：KD死亡交叉且開口向下擴大，留意回檔風險。
週三櫃買指數跌破月線，尾盤收在210.49點，下跌0.77%，支撐為205點附近，壓力為215點附近。
觀盤重點，台股指數已近三週於季線附近震盪，顯示季線上檔壓力較大，且當沖警示新制生效(8/27)後成交量持續萎縮，具有追價力道不足現象，後續需出現一根帶量長紅K棒突破盤整區間，方有利於確立漲勢，走勢未明確前勿過度追價以避免回檔風險，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、汽車、化工、紡織、塑膠、生技、金融等族群。(日盛投顧提供)
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