【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.蘋果發表iPhone 13四款新機，電信業者表示，功能相較iPhone 12只能算是小改款，但價格方面，i13的美元訂價與去年i12相同，但台灣訂價，蘋果公司卻展現十足誠意。據了解，去年i12的台灣訂價以30兌一美元左右的匯率換算，今年蘋果首度點頭，以目前27.7元不到28元匯兌換算，強勢台幣帶動今年i13的台灣訂價比去年i12新機上市時的售價來得便宜。也因此，電信公司樂觀預期，i13將帶動一波換機潮。

2.權王台積電16日將面臨調高季配息至2.75元後首度除息，總計發放713.09億元，創季季配以來新高，預計將影響大盤23.3點，然保守派的摩根士丹利最新報告卻直指台積電最快第四季就將發生砍單問題，股價15日湧現棄息賣壓，終場小跌0.98％。

3.國際半導體產業協會（SEMI）15日公布最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，在數位轉型與其他新興科技趨勢驅動下，2022年全球前端晶圓廠（front end fabs）半導體設備投資總額將達984.11億美元，首度來到接近千億美元的新高紀錄，以滿足對於電子產品不斷提升的需求，也刷新2021年創下的914.24億美元歷史新高紀錄。

4.市場傳出，2M聯盟馬士基、地中海航運通知貨代業者大陸黃金周停航計畫，主要考量颱風等因素，將取消原定第39周（9月最後一周）、第40周（10月第一周）亞歐線四個航次，預估因此減少該航線約7萬TEU運力，起運港包括上海、寧波等大陸重要港口，讓想趕在黃金周出貨的企業更是一艙難求！

5.境外資金匯回投資突破千億大關！根據經濟部最新統計，截至9月14日止，工業局受理境外資金匯回核准實質投資共443件，累計投資金額1,014.7億元，突破千億元，其中直接投資核准427件，投資金額達995.03億元，對帶動國內產業發展有很大助益。

6.中鋼10月和第四季內銷盤價，呈現平高盤走勢。其中月盤部分，除電磁鋼片每公噸調漲500元外，其它熱冷軋、熱鍍鋅等五項規格產品都維持平盤；季盤部分，除低碳棒線產品平盤外，其它中高碳棒線、鋼板等十項規格產品，每公噸調漲500～1,500元，平均漲幅1.32％，整體上符合下游預期，但季盤價創今年單季最低漲幅，預估後續鋼市將呈「先蹲後跳」局面。

7.振興五倍券官網5000.gov.tw於15日正式上線，9月22日起開放數位綁訂，紙本券9月25日起預訂，五倍券10月8日起領用。八種加碼券除好食券限定綁定數位前400萬名外，其餘都要抽籤，自10月11日起七種加碼券一連四周會周周抽籤，民眾最多有四次中籤機會，最多能得到價值3,988元加碼券。

8.為讓五倍券領取分流，中華郵政15日表示，今年採「先預約、再領券」，10月4日起開放民眾預約，12日起可以領券，預約至10月30日止，11月起開放現場臨櫃領券。另為鼓勵民眾使用郵政金融卡綁定數位振興五倍券，推出綁定雙重抽活動，最高可獲百貨公司10萬禮券。

9.研調機構集邦科技（TrendForce）最新統計，由於半導體產能仍處於供不應求狀態，進一步推升晶片價格上漲，帶動2021年第二季全球前十大IC設計業者營收達298億美元、年增60.8％，營收王仍舊由高通（Qualcomm）拿下。其中，聯發科、聯詠第二季營收年成長幅度皆超過95％，營收規模分別位居全球第四及第六名。

10.缺料持續拖累台五大代工廠7、8月筆電出貨表現，加總台五大代工廠筆電出貨量雖達3,065萬台，但僅達市場法人原預估單季上看4,790萬台的64％，雖預期9月在季底拉貨及中國黃金周假期前的備貨效益，將拉抬代工廠筆電出貨增溫，惟法人仍下修第三季出貨量的季增、年增幅度，並預估第四季不僅將季減、也將出現八季以來的首次年減。

11.台積電擬進駐高雄的題材持續發酵，15日首次遇到高雄地政局標售土地，高達96封標單競標創下縣市合併以來最高紀錄，最後20個標出脫18標，脫標率達90％。其中，隆大營建以超過74％的溢價率、砸下4.76億元標下2筆小港土地，合計共2,000坪；另華雄建設以溢價率104.47％、5.38億元擊退13家對手，拿下高雄大學839.22坪「商三」土地，每坪得標價達64.21萬元，刷新區域新高。

(時報資訊)

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