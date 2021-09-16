【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.708元兌一美元收市，升值0.5分，成交值為7.75億美元。

2.集中市場15日融資減為2640.50億元，融券增為567154張。

3.集中市場15日自營商賣超78.12億元，投信買超23.27億元，外資買超18.65億元。

4.蘋果新品發表會端出多項商品，其中新一代Apple Watch及iPad系列將充電孔全面更換為USB Type-C介面，充電效率更加迅速。法人預期，偉詮電、鈺創及創惟等Type-C概念股下半年將開始大啖蘋果周邊配件訂單，推動營運向上衝刺。

5.遊戲廠商宇峻奧汀第四季營運動能強勁，近期二款新手遊將在日本、台港澳推出，此外，年底亦有手機版、網頁版的新遊戲在新加坡、馬來西亞、韓國、中國大陸等地推出，預期第四季的營運表現將有望增添新動能。

6.興櫃遊戲營運廠商真好玩董事長周玄昆表示，近期將發表新遊戲搶攻市場，將在9月下旬推出，並在11月開始往全球發行。真好玩第二季在調整行銷費用之下，單季轉虧為盈，且第三季、第四季有新遊戲推出助攻，法人預期，真好玩將有望延續第二季獲利動能，全年力拚轉虧為盈。

7.導光板廠茂林-KY去年營收、獲利創新高，公司發放5.5元現金股利，15日除息，不過大盤走弱，股價呈現貼息走勢。董事長李滿祥對於2022年展望樂觀，新興導光板應用可望在2022年看到成績，3D曲面導光板在車載、電競產品應用攀升，IT、電視應用新產品訂單把握度高，也布局MiniLED相關應用，明年營運不看淡。

8.保瑞布局CDMO（國際委託研發暨生產服務）每年逾千億美元市場商機添動能，繼與衛采長期合作後，目前又與日本共和藥品工業株式會社（Kyowa）簽訂委託生產合作案，雙方將攜手搶進日本和亞洲市場，帶動營運能更上一層樓。

9.受到新台幣匯率「漲」勢再起衝擊，外銷導向型汽車零件族群，8月匯兌損失激增，拖累整體獲利表現，龍頭東陽又因為海運缺艙位影響出貨節奏，及全球車用晶片荒、車廠暑休等因素衝擊，8月自結獲利僅約3,000萬元，年減逾77％。東陽自認，目前淡季接單持續保持旺季熱度，匯損、出貨不順只是短期衝擊，持續看好後續的業績表現。

10.大陸太陽能產業恢復動能，帶動太陽能級EVA需求轉佳，EVA價格漲勢再起。歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及，斯爾邦調高EVA報價每噸調漲人民幣2,000元、漲幅逾8％；台塑、台聚、亞聚營運看俏。

11.台商越南製鞋廠，再度延長暫停營運期間。豐泰15日公布旗下越南同奈DV、DP、DO、DVM及DS等五家工廠，為配合越南當地政府防疫要求，暫停營運期間，由原15日再延長至9月30日。豐泰表示，越南廠區主力客戶，除Nike外，還有生產其他品牌的鞋款。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意