【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三美股反彈，道瓊工業指數收漲236.82點或0.68%，為34,814.39點。標普500指數漲37.65點或0.85%，為4,480.7點。那斯達克指數漲123.77點或0.82%，為15,161.53點。

2.美銀調查：經理人看壞經濟、股票照買。美國銀行（BofA）公布最新月度調查顯示，Delta變種病毒重燃疫情下，基金經理人對經濟與企業獲利前景趨向悲觀，僅十分之一受訪者看好未來數月的全球經濟，比率創去年4月疫情爆發以來新低。

3.微軟實施600億美元庫藏股。美國軟體巨擘微軟14日宣布，董事會通過實施規模達600億美元庫藏股計畫，調高本季股利11％，並任命現年62歲總裁史密斯（Brad Smith）為副董事長。

4.避免秋冬封城，英國開打加強劑。英國政府14日宣布秋冬防疫計畫，將為50歲以上民眾施打新冠肺炎疫苗加強劑，避免秋冬季疫情爆發，再讓英國進入封城黑暗期。

5.衝刺年終購物，亞馬遜增聘12.5萬人。亞馬遜14日（周二）表示，美國員工的平均時薪上調至每小時逾18美元，並擬再增聘12.5萬倉庫和運輸人力，顯示全美就業市場吃緊之際，這家電商巨擘加薪留才、擴大倉儲實力，好為假期購物季作準備。

6.Pepper將退役，交棒新機器人。儘管軟體銀行推出的機器人Pepper在上市七年後即將退役，但軟銀集團執行長孫正義信心不減，宣稱繼續投資機器人產業，並看好新一代智慧型機器人重振日本經濟。

7.鋼鐵狂飆，美製造商固料大作戰。鋼鐵與鋁價近日飆至多年新高，進一步擾亂美國製造商產品生產進度。為了維持工廠生產營運，這些業者開始接受非常規鋼鐵尺寸、聘雇更多人手追蹤原料供應，甚至願意接受更高進貨成本並尋求進口協助。

8.超車特斯拉、通用，Rivian推電動皮卡，明年1月交車。亞馬遜投資的電動車新創公司Rivian號稱全球首款純電動皮卡車R1T，已經自伊利諾州諾默爾（Normal）廠房出貨，此為Rivian成軍逾十年的重大里程碑，成功超前特斯拉、通用等對手。入門款起價67,500美元，2022年1月開始交車。

9.越南疫情衝擊產線，耐吉鞋今年大減1.6億雙。在各大品牌為年終購物季趕工製造之際，越南疫情惡化卻讓仰賴當地產線的耐吉（Nike）措手不及。投資機構BTIG估計越南封城將使耐吉今年鞋類產量損失1.6億雙，並調降耐吉股價評等，使耐吉股價連跌三日。

(時報資訊)