【時報-台北電】台指期週三下跌80點至17382點。價差方面，台指期正價差擴至28點，電子期正價差擴至2.42點，金融期轉為逆價差-0.89點。現貨部分，三大法人賣超36.06億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3245口至-5774口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少282口至-15086口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2208口至-9940口。

週二美國公布8月核心消費者物價指數年增4.0%，低於市場預期和前值，顯示通膨壓力已較上月降溫，但仍處於高檔，道瓊下跌0.84%，標普500下跌0.57%，那指下跌0.45%，費半下跌0.01%。台股週三開平走低，盤中一度賣壓湧現，最低來到17316.52點，終場加權指數下跌0.46%至17354點，失守季線及5日線，因連假關係量能續弱，權值股來看，半導體走勢疲弱，台積電下跌近1%，收607元，聯電也下跌0.61%，收65.6元，無力撐盤，整體看台股在連假前，成交量持續萎縮，顯示觀望氣氛濃，對多方上攻造成壓力，而週三尾盤台指期壓低結算，台股收盤跌落季線，投資人需提防是否回測月線支撐。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.37降至1.15。VIX指數上漲0.47至17.56。整體選擇權籌碼面有利空方。(永豐期貨提供)

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