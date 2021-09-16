貨櫃三雄周三（15日）早盤湧現賣壓，再度回測前波低點，所幸尾盤急拉收紅。儘管近兩個月航運股利多不漲、股價陷入低檔盤整，但國內投顧卻持續看好，在最新報告中提到，受惠於美國廠商回補庫存需求可望至明年底，以及塞港成為常態化，這兩個理由凸顯貨櫃運輸需求持續強勁，明年獲利表現將高於今年；並認為市場錯估2022年獲利及過度高估2023年船隻供給，預期未來認錯回補會讓股價仍有高點可期，股價下跌是很好的投資機會。

本土投顧指出，美國 8 月製造業 ISM 客戶端存貨指數處20 多年新低，以往補庫存至少需1.5~2.5年，這次在疫情的影響下，廠商會多補安全庫存量，因此補庫存應該會拉得更長，至少可延續到2022年底到2023年底。

8 月全球貨櫃船舶準班率僅 17.16%，低於過去正常準班率75% 以上，顯見塞港問題嚴重，尤其美西最大集裝箱港口洛杉磯港和長灘港，等待泊位開放的船舶數量達44 艘創下新紀錄，依此趨勢來看，船舶延誤時間有一年高過一年的趨勢，暗示塞港可能常態化。

從運價指數來推估獲利，本土投顧分析，目前上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已超過4500點，在艙位供不應求的情形下，預料明年運價指數大跌機率低，全年貨櫃航商每股盈餘（EPS）有機會挑戰50元之上，若2年長約再確定，保障2023年航商獲利不會差，預估EPS可達20-30元。

本土投顧認為，貨櫃三雄今年第4季優於第3季，預估明年獲利將優於今年，因此維持「買進」建議，其中長榮目標價359元、陽明目標價351元，萬海目標價403元。三雄今年EPS將高於35元，明年持續成長有望上看40元，甚至挑戰50元大關。

「前一波貨櫃航運股股價走多21個月，2010年長榮及陽明最高股價時本益比達9倍；目前長榮及陽明本益比僅3倍，萬海約5倍遠低於當時情況。」

本土投顧強調，貨櫃航運景氣及獲利高峰未到，市場分析錯估2022年獲利及過度高估2023年船隻供給，預期未來認錯回補會使股價仍有高點可期，股價下跌是很好的投資機會。

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(時報資訊)

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