美國政治新聞機構Politico報導，一名白宮官員及一名國會人員指稱，美國總統拜登今天將宣布成立一個新工作組，意在與英國及澳洲分享先進科技，可能意在反制中國。

路透社報導，拜登將在美國當地下午5時（格林威治標準時間21時）針對國家安全發表演說，但白宮未就此提供細節。

美英澳3國工作組縮寫為AUUKUS，得以讓彼此在人工智慧、網路、水下系统及長距離打擊能力等領域分享資訊。

根據Politico，上述白宮官員及國會人員描述說，西方盟邦意在藉由這項計畫，對抗中國在軍事及科技領域的崛起。

其中一人指稱，這項協議中將包括核子元素，美國及英國將分享如何維護核防禦基礎設施的知識。（譯者：陳正健）1100916

(時報資訊)

#拜登 #中國 #先進科技 #協議

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