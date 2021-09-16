食品業產值連5紅！根據經濟部統計，今年上半年食品業產值達到2457億元，年增7.8％，主要受到疫情影響，民眾在家自煮居多，以及海運缺櫃，使原物料上漲，展望全年可望續創新高，甚至可能逼近5000億大關。

經濟部昨發布2020年食品業產值，繳出4727億元，年增2.12％，連續5年正成長的亮麗成績單。回顧食品業業績在2013年突破4000億元後，一路成長，雖2015年微幅衰退1.6％，但從未再低於4000億過。

今年1到6月，食品業又繳出2457億好成績。經濟部解釋，主要是因防疫關係，民眾自煮及儲備需求升高，使「肉類加工及保藏業」及「其他食品業」，分別年增9.22％及4.92％。

其他「動植物油脂業」受原物料價格上揚影響，產值跟著大幅增加56億元，年增28％，為各類別最大。

所謂「其他食品業」，包括麵食、烘焙食品、冷藏餐食、精緻茶等，去年占整體食品業44％最多，可去年因COVID-19疫情重創觀光產業，使冷藏餐食、其他烘焙炊蒸食品、精製茶訂單大幅減少，讓連17年正成長好成績中斷，年減逾2％。

不過「肉類加工及保藏業」產值1323億元，年增7.43％，為去年食品業成長最大貢獻來源，主因民眾因疫情減少外食而多自行烹煮，推升冷凍肉類、雞肉產值分別創下歷史第3高、第1高。疫情造成的宅經濟，也讓2020年膳食及菜餚、醃漬食品產值分創歷年新高。

展望全年，宅食經濟需求仍在，加上海運缺櫃，影響部分食品進口及農業原料上漲，推升市場價格，全年食品業產值將有望破4900億，續創新高，甚至還有機會挑戰5000億大關。

(時報資訊)