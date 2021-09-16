搶攻國產SUV市場，和泰汽車罕見祭出「雙開」攻勢，繼TOYOTA COROLLA CROSS，再與GR團隊共同開發，在台導入全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT，爭取年輕客群青睞，有望以每月至少800台的份額，鞏固市場優勢。

生活形態改變，SUV成車市主流，和泰車去年10月發表國產SUV－COROLLA CROSS，以靈巧車格、絕佳大空間、雙動力多項貼心配備，短短不到一年時間，成功搶占SUV王座，更以每月狂銷3500台之姿，榮登單一車種銷售冠軍。

為提供喜愛COROLLA CROSS的消費者更多元的選擇，和泰車與GR團隊共同開發，推出全球獨賣全新車型COROLLA CROSS GR SPORT，是以市售車為基底，推出擁有剽悍外觀及駕馭樂趣的全新車款，滿足多元消費族群的需求。

和泰車分析，GR SPORT車型不只鞏固COROLLA CROSS既有客群，更有助於將客群向下延伸，對於30～40歲的這個世代，未婚、已婚無子或孩子還小的車主最具吸引力，對SUV可提供的大空間有需求，當然也要求車款帥氣。

GR SPORT車型從蜂巢式曜黑水箱護罩、2Tone雙色車頂、亮銀下護板、運動化車頂架、燻黑LED尾燈、車尾的GR SPORT銘版，外觀強悍有型；椅面與前座頭枕均有GR SPORT專屬設計、PUSH START GR專屬LOGO、整合融合黑色皮質與GR元素，展現高質感的風格。

操控性方面，COROLLA CROSS原本操控表現就不錯，但經GR團隊調校後，GR SPORT更上層樓，藉由前後避震器的彈簧係數與阻尼係數強化，提升後軸抓地力同時抑制側傾，提高車輛操控的穩定性，也兼顧乘坐舒適性。

GR SPORT車型更是同級唯一標配TSS2.0與PVM的車款，搭載ACC全速域主動跟車與LTA車道巡跡輔助，最高33項主動式安全配備，對年輕族群來說，享有駕馭樂趣同時，亦能守護駕駛與乘客安全，坐擁更享受的用車體驗。

(時報資訊)

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