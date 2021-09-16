為回報疫情期間立陶宛捐贈我國AZ疫苗情義，經濟部宣布推動台立兩國經貿合作，昨除在台灣經貿網成立「立陶宛專區」，外貿協會今年更將一連舉辦8場立陶宛線上拓銷會與說明會，昨第一場採購會在世貿一館舉行，預期先帶來1792萬美元商機。

首場「立陶宛線上採購洽談會」，邀來24家立陶宛食品業者，包括百年歷史的RUTA露特巧克力、前十大烘焙房的Gudobelė,JSC麵包及餅乾，還有啤酒等商品。台灣則是家樂福、全聯及義美食品等前幾大通路業者都到現場。

經濟部部長王美花透過影片表示，感謝立陶宛等國今年相繼捐贈台灣疫苗，因此要進一步強化台灣與中東歐國家連結，該部將加強推動台立兩國雷射產業、金融科技業合作。

外貿協會董事長黃志芳表示，擁有電動車、資通訊等優勢產業能量的兩國，可望成為更緊密合作夥伴，未來除食品業外，貿協也會媒合立國科技、新創產業與我業者合作。曾來過台灣的立陶宛經濟與創新部部長Ms.Aušrinė Armonaitė期許，未來兩國經貿關係更緊密。

貿易局也透過外貿協會，在台灣經貿網設立「立陶宛專區」，提供該國2000多筆廠商資訊，讓我廠商有採購機會。貿協更宣布要辦理8項立陶宛系列經貿活動，包含9月28日的歐洲商機日、10月28日立陶宛供應商媒合洽談會等。立陶宛主要出口產品為石油、家具等相關木製品、小麥和雜麥等；主要進口商品則為原油、小客車、藥劑和電力。但該國近年著重發展生技和金融科技，雷射產業居領先地位。

(時報資訊)