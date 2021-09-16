蘋果新機iPhone 13下周五開賣，舊機款昨日起同步降價，雖然新機亮點不多，但因蘋果巧妙的訂價策略，iPhone 13與前代iPhone 12出現史上最小價差1400元，電信達人認為，買舊機未必划算，iPhone 13將照樣熱賣。

相較於iPhone 12是搭載5G的第一支iPhone，昨日發表的iPhone 13不算大幅度升級，也讓外界對買氣擔憂。蘋果按照往例，調降iPhone 12售價4000元，讓不少用戶陷入猶豫，網路上甚至出現「買12比較划算」的建議。

電信業者透露，要說iPhone 13「最大」的改變就是容量，意思就是說，若摒除過往64GB的入門款，都以128GB、256GB來比，就目前官網售價，新舊iPhone不論是128GB，還是256GB的價差都只有1400元，堪稱史上最小。

電信業者表示，如果只是要買iPhone，前一代的iPhone 12有64GB、iPhone 13卻是128GB起跳，價差達3000元，是比較有感。但若以台灣民眾普遍需要容量落在128~256GB間，兩者價差已經壓縮到「要擔心iPhone 12滯銷」。

立方通訊執行長趙士愷說，如果本來就有換機升級計畫，「當然是買新的」，不管iPhone 13再怎樣沒新意、沒亮點，至少效能提升、拍照更好、電池續航力更久，更遑論兩者價差如今低到1400元，根本就不必買舊款。

趙士愷分析，蘋果發表會後，iPhone 12 Pro已經下架，要買Pro款的毫無懸念，非Pro用戶才需要掙扎買新還是買舊，然以蘋果在容量與訂價做出的「巧妙平衡」，推估果粉還是會被導引到選iPhone 13，何來看壞理由？

(時報資訊)