蘋果新機iPhone 13昨日凌晨亮相，雖然蘋果強調處理器加強、照相功能大躍進，但整體亮點仍嫌不足，讓五家電信業者捏把冷汗。就怕沒亮點打壞買氣，只得硬著頭皮強勢做多，不只原本因疫情打算縮小規模的首賣會「敗部復活」，預購同樣狂加碼，務求讓果粉有感，延續去年以來的換機潮。

硬著頭皮衝買氣 以延續換機潮

蘋果秋季發表會落幕，最受注目的iPhone 13系列新機正式亮相，然而外觀、螢幕尺寸等設計上與前一代iPhone 12相似，一介紹完就被狠酸沒亮點，「乾脆叫iPhone 12S」，不過對電信五雄來說，iPhone仍是票房保證，更是5G開台後吸引用戶升級、換機的大利多。

相較於往年分兩批開賣，iPhone 13共4款機型將在24日（下周五）同步上市，電信業者不諱言，沒亮點歸沒亮點，好處是原本要辦兩場的預算，這回一次「Show hand」，至少把首賣場會辦得風風光光，請得動果粉排隊。

5G開台用戶升級 果粉票房保證

據透露，原本因為疫情，五家電信對於今年要不要辦iPhone首賣都持保留態度，但因中華電信信義威秀門市將在年底撤退，今年恐是電信三雄「iPhone同場較勁」的最終場，在中華電信打定主意要辦後，同業決定奉陪，不只確定跟進辦首賣，還要擴大辦理。

中華電信試水溫 遠傳灑幣固樁

為下周五首賣會先行暖身，中華電信今日下午2點至6點間，將啟動限量網路預約，測試水溫也靈活調整促案，只要先預約、22日前至網路門市完成申辦月繳1399以上資費，有機會獲得最高50倍優惠Hami點69,950點，近7萬元的價值創下iPhone銷售以來的最大手筆。

遠傳搶在昨天啟動預購，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1000元、「遠傳心生活APP」用戶再送2000遠傳幣，等於先灑3000元固樁。台灣大哥大不落人後，僅需預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3000元momo幣。

亞太電信不只線上開放預約登記，取機當天現折1000元，開賣當天還將在大本營三創門市舉辦首賣，排隊頭香果粉申辦1399元以上、36期購機約，iPhone 13 Pro直接從128GB升級1TB，加上大禮包，總價值逾2萬元。台灣之星將在今日公布，預料也會下重本。

(時報資訊)

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