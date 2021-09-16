不受疫情影響，今年房市買氣仍然高漲，弔詭的是空閒住宅數從123萬戶上升到166萬戶，創下歷史新高，相當於在台灣每6戶就有1戶空屋。時代力量立院黨團昨呼籲，政府應定期公開持有10戶以上個人及家戶所擁有房屋總數，同時盡速排審囤房稅相關法案。

時力立委邱顯智、王婉諭及OURs都市改革專業者組織祕書長彭揚凱昨說明房價及囤房情形。邱顯智說，根據591新建案第二季統計資料及國泰房地產指數第二季皆顯示，全台房價與上季微漲2％。六都除台中市，可能成交價均較上一季微幅成長0.18％到2.19％，新竹縣市達5.07％。

最弔詭的是，台灣房價愈高、閒置空屋卻愈來愈多；根據主計總處歷次的10年空屋普查，空屋從2000年123萬戶，2010年增加到155萬戶，2020年高達166萬戶，創下歷史新高，相當於在台灣每6戶就有1戶空屋。

王婉諭說，持有非自住房總人數從2015年33萬6000人，成長至2021年的50萬2000人，而非自住者總持有房屋戶數則從54萬6000戶，成長至69萬7000等，顯示持有非自住房屋者有增加趨勢，台灣的住宅呈現集中化現象。

彭揚凱也提到，空屋與囤房有同步上升趨勢，1至3房者持有的住宅空屋率為10.39％、4至9房為16.23％，10房以上為18.74％，且法人囤房空置的狀況還更嚴重。這些數據都與過去政府宣稱「都是一屋者在空置房屋，且多為寙陋住宅或祖厝」說法嚴重矛盾。

(時報資訊)