振興五倍券官網昨天上線，行政院政務委員唐鳳表示，9月22日起即可在五倍券官網(5000.gov.tw)數位綁定，紙本券從25日起可透過超商系統預訂，在10月8日領用，民眾不論選擇紙本券或數位券，都可透過一站式五倍券官網登記抽加碼券。

民眾若偏愛至郵局臨櫃領券，今年最好先預約領券。從10月4日起，可至中華郵政網站，或以電話預約，10月12日起可至所選擇的郵局領取。如果民眾不想預約、直接至郵局臨櫃領取，預計最快11月開放。

中華郵政公司副總郭純陽說，去年1068萬人次、約近半國人赴郵局親領三倍券，尤其前3周是人潮塞爆！除了造成群聚，還讓民眾久等，因此有預約措施。

受到民眾歡迎的農遊券、動滋券等8種加碼券，除好食券須透過數位綁定，前400萬名登記者，免抽籤直接領，領完為止，其餘7種券分成4周抽籤，每人每周最多中籤1次，等同最多可以抽中4種加碼券。

唐鳳建議，最佳策略是勾選4種最想要的加碼券，若全部都勾，雖然中獎機會較大，可能會抽到比較不想中的券，排擠掉1次機會。在加碼券額滿後，是否可能再加碼？經濟部次長林全能說，若反應熱絡，會保留彈性。唐鳳昨日在記者會，逐一展示五倍券官網功能，親自說明數位綁定、紙本預訂及查詢，以及加碼券登記、抽籤方式與業者優惠專區等。

唐鳳表示，民眾若選擇數位五倍券，可就行動支付、電子票證或信用卡擇一綁定，共同綁定上限5人，透過官網或超商事務機都能綁定，須準備共同綁定人健保卡或健保快譯通進行認證。

個人數位綁定從9月22日至明年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許共同綁定人新增或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

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