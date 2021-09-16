國立陽明交通大學9月14日成立「陳龍英教授電子學教學講座」基金，期望傳承已逝電子學教授陳龍英的畢生教學熱忱與大師典範，每年頒發國內兩名電子學教學表現卓越之教師，鼓勵其在電子學領域持續深耕，造福後進學子。

陳龍英教授一生站在課堂上，是學界公認的電子學名師，於去年2020年12月1日辭世，享壽80歲。春風化雨54載，直到離世前一學期仍站在課堂中講授電子學，將畢生奉獻於教育。教學場域的不斷創新，陳教授仍透過課堂教學、影片教學以及線上教學作育萬千電子產業及半導體人才，造就無數高徒，當今許多科技業龍頭人物都出自其課堂。今日，陳教授的電子學仍是眾多學子最推崇的學習資源。

孔子三千門生，因材施教，陳教授教學亦如是。他摒棄千篇一律的教學方式，以學生立場出發，54年來不斷調整教學方法，只為讓學生能聽懂深奧的電子學。陳教授曾在專訪中說：「有時候想出了更好的教法，還會覺得有點對不起去年的學生，因為去年教得不夠好。」已經是在知識殿堂的尖端的權威老教授，卻如此謙遜和心繫學生，實具有大教育家典範。陳教授心中永遠將學生擺在第一位，退休後仍持續無私奉獻於最鍾愛的教學志業，直到辭世前的2020年6月18日上完最後一堂電子學。這樣的堅持，是陳教授展現的一生志業典範。

交大校友總會發起募集「陳龍英教授電子學教學講座暨獎學金基金」計畫，成立「陳龍英教授電子學教學講座」。感謝各界師長、陳教授教導過的眾多學子、摯友，以及孺慕老師風範者的共同響應，該計畫目前已募集1,200萬元，每年將用於嘉勉電子學領域教師，延續陳教授身教言教之精神。

紀念講座評委包含，宏碁集團創辦人暨智榮基金會施振榮董事長、科技部前部長，台大電機陳良基教授、交大前校長吳重雨教授、陽明交大電子系所友會會長吳廣義董事長等。講座將於每年10月份受理全國大學院校電子學教學卓越之專任教師申請，每年頒發國立陽明交大教師1名、校外教師1名，共兩名額，每名20萬元。期望藉由講座，表彰與傳承陳龍英教授之教學精神。

(時報資訊)