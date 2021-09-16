美國聯準會（Fed）立場偏鴿，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。柏瑞投信表示，在流動性無虞下，可透過ESG量化全球股票策略，提前布局Fed升息前的投資契機。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金為柏瑞發行第三檔ESG基金，去年1月發行境內第一檔ESG量化債券、11月發行ESG量化多重資產產品，為國內首家擁有完整ESG量化股、債、多重資產基金家族的投信。

ESG很夯，但柏瑞ESG的腳步走得很前面。柏瑞是第一家喊出「用投資愛地球」，也做了很多ESG投資人教育、推出ESG小學堂教育影片、首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告、最近又領先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點靈」的系列影音內容。

不論從產品創新、產品完整性、基金規模、投資人教育、以及榮獲大獎肯定，柏瑞可說是ESG領導品牌無庸置疑。柏瑞ESG量化全球股票收益基金透過獨特的量化策略選股，找到市場上ESG好標的，亦為市場上首見。

柏瑞ESG量化股票策略全方位考量基本面、價值面與動能面，追求均衡配置掌握產業輪動機會。柏瑞團隊也自行開發有助於增進股票中長期表現的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）因子，並融入量化選股的模型當中，經由ESG強化因子，有機會追求ESG較佳，又具上漲潛力的公司。

柏瑞ESG量化股票策略在投資流程上採用三道工法嚴選ESG股票，第一道工法就是排除爭議產業，因為透過ESG負面排除，有助於降低極端事件的衝擊、減少企業醜聞的影響。觀察以往遭遇重大利空時，ESG較佳企業的表現也比爭議產業還要耐震。

(時報資訊)