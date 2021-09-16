運動品牌自8月初創高後，近期受到中國共同富裕政策帶來精品股短期股價壓抑，Delta變種病毒影響越南運動品生產力造成運動品牌也見回檔，永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，近期為精品族群消息淡季，精品與運動品牌股皆進入低檔沉潛期，建議把握回檔整理期從容布局，趁機打造長線部位基礎。

羅嘉德指出，中國「共同富裕」計畫引起資本市場熱議，歐洲四大品牌LVMH集團、開雲（Kering）、愛馬仕（Hermes）以及歷峰集團（Richemont）等精品股價帶來少見的修正幅度，主因消化自今年初以來較大波段上漲後回調，與中國政策帶來精品股短暫不安情緒。

運動品牌則受疫情影響，越南在Delta病毒肆虐下，胡志明市實施封城禁足措施直到9月中旬，影響許多下游終端運動品牌生產線，包含Nike與Adidas等股價近期下滑修正，年底的消費旺季供貨是否受到衝擊受關注。

9月中旬Brand Finance公布最新奢侈品牌價值排名，精品品牌包括Gucci、LV、Chanel、Cartier、Hermes、Dior等入前十大之列，永豐投信指出，精品品牌在近兩年透過開發電子商務營銷管道，消費者對永續環保需求提升帶來的營運發展變革等，為精品品牌挹注新的發展前景與投資價值。

羅嘉德也說明，去年疫情高峰期，各大品牌陸續抽單的慘況不同，目前各大品牌完全沒有砍單跡象，龍頭運動品牌尚無可取代對手，越壓抑買盤，往後反彈力道越強，而精品具備稀缺性，聚焦品牌認同度，買盤集中，精品品牌經營一直呈現提價又提量趨勢，建議投資人趁此波利空回檔，分批進場再次打好長線配置部位基礎。

(時報資訊)