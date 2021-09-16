近期中國市場電動車類股表現不如預期，投資人對於電動車未來投資產生疑慮，國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉認為，電動車市場前景無虞，市場依舊給其相當高的估值，近期主要受到8月下旬台股回落，資金逢低湧入，促使台積電股價大漲、台幣強升；惟就中長線來看，電動車上中下游領導品牌遍布全球，長線電動車趨勢終將使資金回歸國際龍頭廠，故遇股價回檔反而應視為逢低介入的好時機。

國泰全球智能電動車ETF（00893）追蹤ICE FactSet全球智能電動車指數，成分股鎖定全球電動車及相關供應鏈的國際龍頭廠，投資範圍涵蓋美、歐、中國、台灣等超過十個國家，預估指數2022年每股盈餘（EPS）成長率有望成長25.02％，增幅優於標普500指數的16.63％。不過該ETF係以全球電動車供應鏈為投資主軸，台股部位僅2％～3％，故近期較無明顯受惠此波台積電大漲及台幣走升行情。

游凱卉指出，中國電動車8月產量及銷量持續刷新紀錄，銷量超過32萬輛，年增逾180％，中國電動車三劍客（蔚來、小鵬、理想）交車數據持續大幅增長，顯示電動車市前景無虞。加上近期中概股也出現築底反彈，投資氣氛已逐漸好轉，接下來資金有望輪動至智能電動車相關概念股，投資人可逢低布建。另外，除了中國電動車有機會築底走升外，全球電動車霸主特斯拉近來也是動作頻頻，執行長馬斯克樂觀看待本季將迎來該公司史上最大一波交車潮，近來也將開始組建新能源團隊，以支持電池和可再生能源產業，未來有望挹注相關營收。

建議趁國際電動車龍頭廠目前仍處相對低檔時採定期定額分批布局，而想投資電動車勢必要優先選擇完整布局電動車供應鏈的國泰全球智能電動車ETF，才有望中長線笑著收割漲升行情。

(時報資訊)