金融科技類股近期回檔修正，觸抵季線負2倍標準差位置，誘發中長線買點。投信法人表示，金融科技的併購交易活動仍舊熱絡，前景十分樂觀，包括方舟投資、老虎基金等華爾街大型機構同步看好，相關商機與投資機會備受矚目。

富時客製化金融科技指數為例，本波跌幅逾6％，技術面再次觸抵季線負2倍標準差位置。統計該指數成立以來，共七次觸及季線負2倍標準差，不包含這次，之後一個月、後三個月，平均上漲4.3％、5.9％，勝率67％；若時間拉長到後六個月，漲幅上看15.6％、勝率83％；後九個月、後12個月，漲幅進一步擴大到19.7％與23.6％，勝率100％。

根據資料，金融科技產業未來三年獲利的年複合成長率上看18.5％，向上趨勢沒有改變。法人建議，投資人應該把握本波回檔修正，進場布局金融科技相關資產，中長期有機會帶來可觀的回報。

安本標準投信投資長彭炫通分析，以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，電動車、自駕車被視為繼手機之後，新一代行動電腦之一，既然是科技產品，自然就少不了晶片、大數據、電池、被動元件等零組件及系統，加上攸關人命安全，因此車規標準更高、進入門檻高，唯有全球相關領域的頂尖廠商握有關鍵技術、專利，才有跨足最新產品及發展領域的優勢，滿足跨產業的需求。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，美國在經濟加溫、資金持續寬鬆、企業財報繳佳績等利多下，有機會震盪走高，永續概念的成長股將是未來主流，可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，持續看好智能駕駛／電動車相關族群表現，並將關注新的投資機會。

(時報資訊)