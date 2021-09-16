遠距投保將成常態，哪家保險公司的系統最「靠譜」？保險局副局長張玉煇表示，共有七家保險公司申請試辦遠距投保系統，已有六家獲准試辦，各自要驗證不同的投保方式及達到一定的指標，國泰人壽、中國人壽、富邦人壽及全球人壽都已展開試辦，新光人壽及富邦產險則尚未啟動。

張玉煇表示，六家公司各自申請二到六個月的試辦期，但試辦成功與否並不是以期限為考量，各家公司都有自己要實驗的指標及方式，目前還沒有任何一家申請結束試辦或要出具試辦成功報告，保險局未來將會依試辦成功的結果，訂定「常態化規定」。

也就是未來會開放保險公司以遠距投保，做為保戶投保的主要管道之一，但會設定相關門檻及資安等規定，未必所有公司都符合申請資格，而這些試辦遠距投保的保險公司，就會是保險局開放的主要參考指標。

目前已獲准試辦遠距投保的保險公司，第一家是國泰人壽，試驗Webex視訊系統加上國壽自家開發的電子簽名App，推出CVX泰好保平台，也是目前投保件數最多的公司，國壽是6月15日開始試辦，張玉煇表示，國壽尚未表示已達到試辦指標。

第二家是7月1日進入試辦的中國人壽，試驗網頁入口加上刷臉等生物辨識認證機制，訴求保戶免下載任何App，直接上中壽網站即可，平台就叫Smile to Sign，目前也已滿二個月，尚未表示要出具試辦成功報告。

第三家是7月9日開始試辦的富邦人壽，用微軟的Team視訊系統，搭配保戶手機門號驗證，打造視訊投保的「VIP平台」，也已滿二個月，尚未表示要結束試辦。

第四家全球人壽是8月23日開始試辦，目前尚未滿月，全球人壽試求一刷、二錄、三簽，即保戶下載App後，進行身分證認證及刷臉等生物辨識，搭配錄影及電子影音簽名。

新壽與富邦產仍未開始試辦，富邦產亦是要實驗手機身分辨識，加上刷臉、身分證防偽及真人語音等，張玉煇表示，六家公司要試驗的內容各不相同，若成功都會做為常態化開放的參考。

(時報資訊)