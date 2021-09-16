大型科技股領漲，帶動美股那斯達克指數頻創新高，投信法人認為，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出縮減購債但不急於升息的鴿派談話，有利帶動資金持續流往成長題材，加上消費性電子旺季來臨，第四季投資可布局資訊科技股票基金掌握利多契機。

受惠寬鬆貨幣政策持續的利多，美股延續升勢，即將發表iPhone新機的消費性電子巨擘蘋果股價再創歷史新高，資訊科技股票基金績效也同步受益。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，科技股先前受公債殖利率快速彈升、資金類股輪動影響，出現回檔修正，在利空消化、估值經過調整下，可望重啟新一輪動能，看好半導體先進製程、電動車產業供應鏈、新能源、消費性電子龍頭，以及因疫情加速AIoT發展而受惠的WFH相關軟硬體題材，如企業軟體雲端化、電子支付、電商平台等。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，全球經濟解封後，機器人產業投資機會可供留意。長期因大型企業啟動數位轉型計畫，追求生產自動化、流程自動化，因此擴大資本支出，採購相關設備。

陳世杰表示，從日本短觀製造業產能指標觀察，過去平均擴張周期為11.4季，而本次若從去年第三季開始復甦起算，目前機器人產業的上升循環只在半山腰階段，預期增長態勢可望延續到明年，機器人相關公司股價也會有不錯的表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，目前聯準會立場仍偏鴿派，且即使今年內啟動縮減購債計畫，流動性也不會一夕消失，在聯準會強化溝通下，2013年的縮表恐慌不至於重演，聯準會也會把利率壓低直到2022年，甚或2023年前都不會升息，因此在貨幣寬鬆支撐下，股市崩盤的機率非常小。此外，市場已反應通膨預期，美國10年期公債殖利率升勢趨緩，6月以來資金從價值股轉向成長股，隨第三季電子旺季來臨，在需求提振下，有利科技等趨勢成長股重獲得市場青睞。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞指出，台股以電子業為主，5G及AIoT帶來長期結構性的利好因素；儘管第三季盤勢波動較大，但在科技創新浪潮下，台股中長期展望仍正向，建議可逢低布局或透過定時定額方式參與漲升行情。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意