時序即將進入第四季，看好大陸股市，布局跟著政策走，選對產業和趨勢，報酬大有可為，投信強調，包括「十二五規劃」受惠產業漲幅達三至七倍以上，還有「十三五規劃」受惠產業漲幅也可達二～六倍以上，政策受惠股將扮演第四季領頭羊，建議優先布局。

台新投信總經理葉柱均表示，通往強國的路上，大陸實力已大到無法忽視，總人口突破14億，2020年經濟規模首次突破人民幣100兆元，全球占比逾17％以上，為世界第二大，人均GDP為10,262美元，外貿首度超過美國為全球最大FDI流入國，吸引約1,630億美元資金，超越美國1,340億美元。及全球第一大出口國，第二大進口國，投資大陸已是掌握財富的重要關鍵，尤其政策扶植產業，獲利想像空間大。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠指出，雖然近期政策影響為陸股增添波動，但從貨幣政策、降準、企業獲利增長來看，股市經過回檔整理後，有望回歸正常基本面，現階段不失為逢低布局陸股的契機。

大陸國家發展政策轉變，未來著重科技產業自主獨立，及擴大內需，加快數位化，抵好半導體、電動車、鋰電池、AI、碳中和等關鍵產業。

安本標準投信投資長彭炫通認為，陸股去年下半年來表現極亮眼，至今年2月衝至高點後，出現疫情爆發以來最明顯的修正，從高點下跌達二位數，漲幅也落後全球股市，但在市場大致反映成長動能減弱、政策緊縮等利空後，因估值變得更具吸引力，尤其企業獲利成長估計超過二成，有利在修正下重新採取結構性加碼。

台新亞太股票投資部主管葉宇真分析，大陸世界影響力迅速擴大，截至2021年5月，上證市值約7.07兆美元、居全球第三大，深圳約5.34兆美元、居全球第七大。2021年「十四五」，肩負起飛與海外突破關鍵，連接兩個百年目標的第一個五年，政策支撐的消費、科技、綠色升級為主軸，跟著政策、選對產業和趨勢，陸股仍大有可為。

(時報資訊)