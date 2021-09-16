美國聯準會於全球央行年會表達鴿派看法，但也表示今年底前將開始縮減購債規模，不少投資人擔憂QE退場將影響債市表現，惟根據過去經驗，2013年QE縮表後，信用債券雖短暫下跌，但一年後均呈上揚走勢，其中以墜落天使高收益債表現最佳。

在美國經濟持續復甦帶動下，高收益債企業財務體質改善，墜落天使高收債在信用評等可獲調升的期待下，將持續吸引投資人的關注。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，隨著美國經濟逐漸轉強，未來聯準會勢必將提出QE政策退場時間表，2013年QE縮表後的債市表現回測，三個月後墜落天使高收債相對抗跌，將時間拉長至一年，信用債券呈上漲走勢，而墜落天使高收債漲幅為8.54％，亦領先全球高收債與投資等級債，墜落天使高收債展現抗跌領漲的出色表現。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，聯準會考慮縮減購債，目的是避免經濟過熱，並且為下一次的衰退預留空間。雖然整體資金動能仍舊相當充沛，但也意味著，過去一年多來的資金盛宴即將結束，多少會造成投資人不安情緒。

歐義銳榮歐洲高收益債券基金總代理第一金投信指出，歐洲央行持續執行1.85兆歐元的緊急抗疫購債計畫，直到明年3月底；加上GDP、通膨率等經濟數據優於預期，企業財務體質也大幅改善，因此，建議投資人在聯準會縮減購債之際，適時布局歐高收，抵禦震盪風險。

法人分析，前一波央行的購債計畫，已推升債券價格，使得收益率弱化。在這輪周期，將投資組合轉向政府公債及投資等級債的配置策略已不再合乎時宜，建議想要追求收益的投資人，不妨將資金移向受惠於經濟復甦且相對便宜的高收益債與新興市場債。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，中期仍看好歐洲後續發展，且因歐洲復甦較晚，預期未來經濟成長幅度將優於美國。另外，在經濟復甦下，上半年企業併購活動活躍，預期全年規模將創新高，對於具提前買回條件的高收債受惠程度大。

(時報資訊)