大陸貨幣政策持續寬鬆步調，預期在強化流動性目標下，人行下半年仍有機會推動降準或定向降準，有助進一步挹注陸股資金活水，推升陸股後市漲升行情。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，大陸今年上半年國債、地方債發行及財政支出速度偏慢，政治局會議指出，積極的財政政策要提升政策效能、形成實務工作量，下半年財政政策有望展望爆發力。

類股操作上，展望未來五年，最值得關注的三大投資領域，分別為「消費、科技、綠色」，不僅政策受益，同時也因經濟和產業的轉變，未來成長性值得期待，亦有機會反映在股價表現上，建議優先布局相關政策受惠股。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，大陸經濟總體恢復態勢，關注後續財政支出力度或有所提速。可把握成長風格節奏，高景氣度、大陸已具備競爭力或正在壯大的產業鏈，包括電動車產業鏈、光伏、科技硬體與軟體、電子半導體等。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，貿易戰以來，大陸面臨產業外流壓力，但是這一波疫情影響下，大陸率先獲得控制，為產業轉型與升級爭取更多緩衝時間，對於經濟具有相當正面的效果，未來大陸製造仍可獲得較大的市場分額，相關產業鏈及物流等低估值股票，都具有相當投資價值。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，可聚焦下半年持續高成長的行業，新能源車、碳中和議題相關的公司獲利將持續增長，醫療服務產業鏈，新興的醫美、近視矯正、牙齒矯正行業在大陸仍是藍海市場。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸政府持續鼓勵資金往新興產業發展。另外，碳中和政策持續推進，積極加大光伏、風電、儲能等新能源建設，未來五到十年歐美、大陸將持續推動碳中和計畫，新能源革命所衍生出的相關投資可以期待。

(時報資訊)