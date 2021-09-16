新興市場今年來疫苗接種較緩慢，疫情續影響經濟表現，及大陸加大網路服務業政策監管，使新興股市表現落後成熟股市，但新興市場仍具長期結構性投資機會，因經濟基本面過去十年明顯改善，應對波動具更佳狀態，前景仍相當樂觀，預期結構性優勢及企業競爭力，持續鞏固新興市場長期投資潛力。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場暨小型股策略總監伽坦．賽加爾表示，新興市場槓桿程度仍低於成熟市場，在疫情影響的動盪中，凸顯新興市場企業全球競爭優勢，企業正擴展其價值鏈，如嚴重的晶片短缺問題，對台灣與南韓半導體產業的依賴，強大的製造能力主導全球半導體產業，及南韓電池製造商成為全球電動車主要供應商。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人莫家良指出，關鍵領域的科技業，新興市場大型科技公司與領導品牌企業，包含科技硬體分銷商、消費電子產品供應鏈製造商、網路平台與電商、新能源產業相關，受惠顛覆性創新、數位化與新能源趨勢以及新冠疫情帶來的居家文化。

伽坦．賽加爾認為，亞洲小型股很適合作為長期投資核心標的，因多屬於具內生成長動能產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，不易受總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，發揮多元分散效果。側重大陸、台灣、印度、南韓中小企業的民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，以利掌握新興亞洲投資機會。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺評估，大陸經濟成長主要驅動來源為國內消費、創新與技術發展，對環境承諾目標2030年碳達峰、2060年達到碳中和，加速採用當地技術與數位化進程並提升國內價值鏈，製造業升級計畫也促使企業實現供應鏈自給自足，雙循環政策科技本地化、碳中和以及消費升級等面向，皆提供相當具吸引力的投資機會。

(時報資訊)