大陸持續強化房市調控政策，且部分房企信用疑慮未解，但多數房企積極降槓桿與三道紅線調控成效佳，市場開始陸續有新債發行，代表信心逐步恢復，帶動亞高收益債回暖，亞高收債指數8月上漲2.42％，因高收債價格處低位，及違約率仍在低檔，雙優勢支撐亞高收債基金後市可期。

日盛亞洲高收益債券基金研究團隊表示，ML亞洲高收債券指數8月底殖利率為10.09％，高於ML歐洲高收益債券指數的2.86％，及ML美國高收益債券指數4.62％，具有收益率高特性。此外，相較於ML全球高收益債券指數，更是相對低存續期間、低波動度等特性。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳認為，全球變種病毒疫情雖延續，風險偏好已恢復，信用債獲關注，現階段美國升息機率偏低、當前市場資金寬鬆，預期低利率環境還會維持一段時間，資金續找尋優質標的，高收益債利差優勢，未來仍是市場青睞標的。亞高收益債除具備利差優勢，因體質相對穩健、違約率低，投資價值表現續看好。

台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良指出，隨上半年財報陸續發布，信用品質佳的房產開發商，將可逐漸走出恆大影響，低點反彈。大陸7月中降準，緩解信用市場緊縮、降槓桿影響，人行保持貨幣政策穩定，支持實體經濟且不搞大水漫灌，預期將續降準支持經濟，有利亞高收債後市表現。

日盛亞洲高收益債券基金研究團隊預期，受惠亞高收債的高息挹注，總報酬續漲，但未計利息的價格指數價格，目前約在90.09處低位，代表後續更具上漲潛力，資本利得空間可期。根據調研機構統計，亞高收債今年違約率預期約2.4～2.6％，大幅改善並低於去年水平，及亞洲部份國家企業多數獲利增長均優於預期，凸顯亞高收債後市將更具吸引力。

(時報資訊)