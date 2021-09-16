為迎接5G標準新世代，台灣資通產業標準協會（TAICS）和韓國電信技術協會（TTA）於9月9日聯合舉辦「第三屆TAICS-TTA聯合研討會」。韓方由電信技術協會Dr. Kyoung Cheol Koo（Vice-President）、Dr. Hyeon Woo LEE（5G Technical Committee Chair）共同帶領，進行線上研討會交流活動，本次參加講師有LG、三星、KT等產業代表，台方代表由TAICS、中華電信、聯發科、思霈科、台灣大學等代表，一起就當前5G/6G標準最新進度進行發表與交流。

TAICS秘書長周勝鄰表示，繼2019年於韓國辦理「第二屆TAICS-TTA聯合研討會」後，至今已相隔兩年，雖受疫情影響，今年改以線上會議相見，但仍相當積極整合台、韓產業與研究單位力量，攜手合作國際5G/6G標準產業影響力，期待未來台韓5G/6G能持續深入交流與發展。韓國電信技術協會Dr. Kyoung Cheol Koo、Dr. Hyeon Woo LEE除了介紹TTA新的組織架構與成員，亦表達TTA相當樂於與台灣廠商共同分享3GPP Rel-18標準的進度，以及韓國各家電信廠商Samsung、ETSI、LG、KT、LG U+等進度發表。

自2017年TAICS與TTA簽訂MOU後，開啟雙方定期交流機制，本次為TAICS第三次與TTA合作辦理，本活動除針對Rel-18標準進行發表，設立未來標準組織的工作項目外，同時也邀請台韓電信營運商代表對5G/6G技術、5G商用等議題進行各自介紹與分享。

未來，TAICS與TTA除將持續支持5G/6G技術發展與合作相關議題外，也期待後續能植基於相互合作的立場，藉由雙邊相互學習、討論，帶來更好的產業成果與貢獻。本活動由工業技術研究院協辦，中華電信獨家贊助，台韓雙方在線參與廠商共125人。

(時報資訊)